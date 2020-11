Foto incrível de um cavalo a saltar por cima das anteparas torna-se viral 24 Novembro, 2020 7:28

“No scope, no hope” (sem alcance não há esperança), é uma frase frequentemente utilizada no meio dos saltos de obstáculos, mas esta fotografia incrível, tirada sobre um salto no campo de aquecimento em Vilamoura ao cavalo castrado Jeff Ten Halven de 11 anos, ilustra-a muito bem.

A fotografia de Jeff Ten Halven, a voar por cima das anteparas foi captada pela jornalista francesa Jessica Rodrigues, pouco antes do Grande Prémio de quatro estrelas (1,55m) do Vilamoura Champions Tour na semana passada (13 de Novembro).

Segundo afirmou Michael Duffy, “… a fotografia foi tirada quando estávamos a aquecer para o Grande Prémio e foi o último oxer que saltámos antes de entrar. Ele não ia de certeza derrubá-lo pois não? Saltou mais de um metro acima das anteparas!

“Eu sei que ele tem muito alcance, mas mesmo eu fiquei surpreendido quando vi a fotografia – do ângulo que foi tirada, parece mesmo que está a saltar três quartos da distância até às árvores!”

Michael Duffy e Jeff Ten Halven foram dos primeiros conjuntos a entrarem no Grande Prémio. Sofreram com o tempo extremamente justo – tendo ido terminado a primeira mão, com um ponto por excesso de tempo, mas o irlandês está feliz com o seu talentoso castrado.

“Sempre foi um cavalo fantástico, mas certamente é aquele que reservo para as pistas maiores – eu diria que Spruce Meadows e Aachen seriam perfeitos para ele”, disse Michael, que ajudou a equipa irlandesa a terminar em terceiro lugar na Taça das Nações na passada terça-feira (17/11).

“Estou muito grato por ter neste momento uma série de cavalos extremamente talentosos” concluiu Michael Duffy.