Fórum Económico do Cavalo regressa em julho

A segunda edição do Fórum Económico do Cavalo (HEF) está agendada para os dias 11 e 12 de julho e terá lugar na Coudelaria de Alter, no distrito de Portalegre. O evento, irá centrar-se na economia ligada ao setor equestre.

Organizado pela Câmara Municipal de Alter do Chão, o fórum tem como objetivo, à semelhança da edição inaugural em 2023, promover o debate sobre tendências emergentes, inovação, sustentabilidade e oportunidades de negócio no universo equestre. Estão previstos encontros entre especialistas, empresários, decisores políticos e académicos.

Na edição de 2023, o Anuário do Cavalo – uma iniciativa conjunta entre o município de Alter do Chão e o HEF – estimava que o impacto económico do setor na Europa rondava os 100 mil milhões de euros. O documento referia ainda a existência de cerca de sete milhões de cavalos no continente europeu e a criação de 800 mil postos de trabalho associados à atividade.

No que diz respeito a Portugal, o valor deste setor para a economia é de cerca de 25 milhões de euros. Os dados do Anuário do Cavalo indicavam a existência de cerca de 29 mil explorações ligadas ao setor, um efetivo de 100 mil cavalos e quatro raças autóctones reconhecidas: Lusitano, Garrano, Sorraia e o Pónei da Terceira. Segundo a Federação Equestre Portuguesa, existem mais de mil treinadores inscritos, e cerca de oito mil atletas federados.

Durante o evento deste ano, será debatido o papel da equitação, o impacto de eventos agro-equestres internacionais nas relações comerciais e culturais, bem como exemplos de sucesso de iniciativas diplomáticas promovidas pelo setor.

O apelo está lançado: empresários, investidores e todos os agentes da economia do cavalo – nacionais e internacionais – são convidados a marcar presença num evento que está a transformar o panorama equestre em Portugal e a projetar Alter do Chão no cenário global da economia equestre.

Inscrições AQUI