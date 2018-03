Formação para a Renovação do Titulo Profissional de Treinador de Desporto – TPDT 2 Março, 2018 6:59

Dando continuidade ao calendário de formações, o Cardiga Training Center vai realizar o curso “Educação do Cavaleiro-Técnicas de Iniciação à Equitação”, dias 15 e 16 de Abril de 2018, na Academia Equestre João Cardiga, em Leceia, Oeiras, e que contará com a especial colaboração da FMH-Faculdade de Motricidade Humana.

Trata-se de uma formação realizada em parceria com a FEP e certificada pelo IPDJ, que atribui 3 unidades de crédito, para a renovação da cédula de treinador de equitação, documento imprescindível para todos os que exercem a profissão, conforme o estabelecido pela Lei n.º 40/2012, de 28 de agosto, em conjugação com Portaria n.º 326/2013, de 1 de novembro. O Título Profissional de Treinador de Desporto tem a validade de 5 anos, podendo ser revalidado por igual período, desde que sejam obtidas 10 Unidades de Crédito em ações de formação contínua, devidamente certificadas pelo IPDJ, IP e realizadas no período de vigência do Título em questão.

A formação abordará os seguintes temas; Conceitos e Fundamentos, Elementos Técnicos, Elementos Psicológicos e Aplicações Práticas

As inscrições são limitadas e poderão ser efetuadas até dia 6 de Abril, junto da Secretaria da Academia Equestre João Cardiga ou através do email (ctc@academiaequestrecardiga.com) ou telefone (214212261).

Para se inscrever, basta devolver preenchida a Ficha de Inscrição em anexo, acompanhada dos seguintes elementos:

– Copia do Cartão Cidadão

– Copia da Cédula

– Comprovativo da Inscrição para 2018 na FEP

– Comprovativo dos 50% do pagamento que pode efetuar por T Bancaria.

Anexo: Ficha de inscrição.

Academia Equestre João Cardiga, Associação

Estrada Caminho da Serra, Leceia

2730-040 Barcarena | Portugal

Tel: +351 214 2122 61