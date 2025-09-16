O FeedInov CoLAB, no âmbito do projeto europeu EUnetHorse, vai promover no próximo dia 15 de outubro de 2025, entre as 09h30 e as 17h00, o Dia de Formação e Demonstração em Saúde e Biossegurança na Coudelaria.
A iniciativa terá lugar na Sala das Cavalariças da Escola Superior Agrária de Santarém e destina-se a criadores de cavalos e profissionais do setor equino que pretendam atualizar conhecimentos e conhecer práticas inovadoras nesta área.
Durante o encontro, os participantes terão a oportunidade de:
-
Conhecer quatro soluções inovadoras em saúde e biossegurança equina;
-
Assistir a demonstrações práticas;
-
Partilhar experiências com outros criadores;
-
Trocar ideias com especialistas convidados.
A participação é gratuita e inclui almoço e material de apoio. O programa completo e o formulário de inscrição serão divulgados em breve.
A organização está a cargo do FeedInov CoLAB, com o apoio da Escola Superior Agrária de Santarém, no âmbito do projeto europeu EUnetHorse.
Para Informação adicional, contactar:
Magda Teixeira I magda.teixeira@feedinov.com I 913 536 902