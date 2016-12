“FIT4 GOLD”– O E-Book de Luciana Diniz

O mercado equestre mundial prepara-se para receber o inédito E-Book (livro em formato digital) da cavaleira luso-brasileira Luciana Diniz, o “Fit4 Gold”. Este primeiro E-Book do desporto hípico ficará à disposição para aquisição na Web, nos diferentes formatos, no final desta semana.

Luciana Diniz, detentora de uma inteligência emocional ímpar, conta o seu percurso de vida a partir dos 18 anos de idade e, como dificuldades que enfrentou na Europa, no início, puderam servir de ferramenta para em 2015 ser a campeã do Global Champion Tour e, figurar entre os 10 melhores atletas do ranking mundial do hipismo. Numa profunda análise Luciana descreve em detalhe como a medalha de ouro nos J.O. do Rio 16 esteve ao seu alcance e não a conseguiu.

Um livro que revolucionará não apenas o mercado desportivo, mas também as pessoas que sonham tornar o mundo melhor. O prefácio escrito pelo psiquiatra e escritor Augusto Cury, afirma tratar-se de um produto descrito de “maneira estimulante e elegante”.

Com uma sensibilidade apurada e focada nos seus objectivos, Luciana mostra na versão portuguesa e inglesa um conceito diferente de ver a vida e saber aproveitá-la a cada momento.

O Fit4 Gold traz frases que poderão servir de inspiração para muitos atletas, além de ser extremamente interactivo, com 20 filmes em diferentes circunstâncias da sua vida desportiva, trechos de grandes eventos do circuito europeu, e as Olimpíadas do Rio 2016, além de mais de 30 fotos que retractam com muita simplicidade o que muitos talvez levem uma vida para descobrir.

O mercado internacional, do desporto equestre e cultural, receberá da amazona Luciana Diniz neste Natal, um presente de vida, nunca antes feito, o “ Fit4 Gold”. A não perder!