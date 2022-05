«Fit For Fun» novamente «mamã»: Duas poldras por transferência de embriões

A cavaleira luso-brasileira, Luciana Diniz, que montou a fantástica égua Hanoveriana, agora com 18 anos, «Fit for Fun 13», anunciou nas redes sociais que a sua égua voltou a ser mãe de duas poldras, através de transferência de embriões.

O garanhão escolhido para estas duas poldras foi «Tangelo van de Zuuthoeve» (Narcos II x Laudanum XX). As poldras nasceram, uma no dia 5 de Abril e a outra no dia 10 de Abril.

Recorde-se que a fantástica filha de «For Pleasure», na reforma desde 2019, já teve dois poldros na sua juventude, «Champ for Fun» e «Camargo 2» que foi montado por Luciana e pelo olímpico alemão Ludger Beerbaum, destacando-se em provas de 1,60m. Em Abril do ano transacto nasceram os machos «Especial for Fun Z» (x Eldorado van de Zeshoek TN) e «Vino for Fun» (x Verdi TN).

A «Fit For Fun 13» (x For Pleasure) começou a competir em provas internacionais com Luciana Diniz em 2012. Esta égua excecional participou em importantes competições, como a final do Mundial de Longines em Lyon em 2014, os Campeonatos da Europa em Aachen em 2015 e Gotemburgo em 2017, bem como nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, onde terminou em nono lugar a final. O conjunto também ganhou o Grande Prémio CSI5* de Al Rayyan, Basileia, Doha e os do CSIO5* de Saint-Gallen e Roterdão entre outros.