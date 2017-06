FIPSL Cascais: «Chanel Nº5» Campeã Fêmea e Campeão de Campeões 2017 19 Junho, 2017 14:35

Entre os dias 15 e 17 de Junho, o Centro Hípico da Quinta da Marinha em Cascais, recebeu o XXIX Festival Internacional do Cavalo Puro Sangue Lusitano. Durante os três dias do evento a Quinta da Marinha foi o ponto de encontro de criadores nacionais e estrageiros, cavaleiros e especialistas que vieram de todo o mundo.

Após as eliminatórias, foram premiados com as Medalhas de Ouro e Prata, os melhores machos e fêmeas do Festival Internacional do Cavalo Puro Sangue Lusitano 2017.

A égua afilhada «Chanel Nº5» (Violino x Orquídea por Trinco) do criador Quinta da Lagoa e propriedade da Coudelaria Leonardo Franco foi eleita pelo júri do concurso de Modelo e Andamentos a Égua de Ouro e Campeão de Campeões do Festival Internacional do Cavalo Puro Sangue Lusitano. Vale a pena recordar que esta égua, Reprodutor Recomendado (4*) aprovada com 81 pontos na Feira do Cavalo de Ponte de Lima 2014, foi também considerada Égua de Ouro e Campeã de Campeões da Feira Anual da Trofa este ano.

O poldro «Lux» (Escorial x Zoberana por Soberano) de 2 anos, do criador Maria de Jesus Duarte Rico e propriedade de José Santos e Mariana de Correia Mendonça foi eleito o Campeão Macho.



CONCURSO MODELO E ANDAMENTOS – FÊMEAS

Nas poldras de 1 ano destacaram-se «Memória» da Coudelaria Leonardo Franco e «Menta d’Atela» de Francisco Bessa Carvalho, que conquistaram as Medalhas de Ouro.

Nas poldras de 2 anos, conquistaram o Ouro, «Laranja» (criador Herdade das Silveiras) e «Lusa» (criador Coudelaria Leonardo Franco)

Nas poldras de 3 anos, conquistaram a Prata «J’Adore» (criador Coudelaria Leonardo Franco) propriedade de Manuela Buttcher e «Jaguar de La Gesse» criador e propriedade do Haras de La Gesse.

Quatro éguas afilhadas conquistaram a Medalha de Ouro: «Chanel Nº5», «Faquita das Lezírias», «Guhapa» e «Zuquita das Lezírias».

«Iris» (Escorial x Bemposta) da Coudelaria Luís Bastos e montada por Tiago Albergaria conquistou a Medalha de Ouro na classe de éguas montadas.

CONCURSO MODELO E ANDAMENTOS – MACHOS

Nos poldros de 1 ano, arrebatou a Medalha de Ouro «Magnata das Faias» do criador e proprietário Luís Bastos.

«Miura de Cais» da Casa Agricola D. Irlanda Saraiva e «Maestro das Lezírias» da Coudelaria das Lezírias conquistaram a Prata nesta classe.

Nos poldros de 2 anos, Medalha de Ouro para os poldros «Lux» de Maria de Jesus Duarte Rico e «Lord das Faias» da Coudelaria Luís Bastos.

O poldro de 3 anos, «Justo» do criador Dra. Michaela Kleba e propriedade da Coudelaria Vila Viçosa conquistou a Medalha de Ouro.

Na classe de 5 anos ou mais a Medalha de Ouro foi para «Fidalgo» (Rico x Abetarda por Rajá), garanhão aprovado da Coudelaria Torres Vaz Freire montado por Maria Pais do Amaral. «Califa II» (Rajá x Ureia por Hábil), desta coudelaria montado por Rodrigo Torres Vaz Freire recebeu a Prata.

Na Descendência de Garanhão, «Escorial» (Spartacus x Jiboia por Edo) do criador Coudelaria Santa Bárbara e propriedade da Coudelaria Luís Bastos arrebatou pelo segundo ano consecutivo, a Medalha de Ouro.

Na categoria Melhor Criador foi distinguido Francisco Bessa de Carvalho.

O melhor apresentador foi José Miguel Vinagre que recebeu o Troféu Beatrice Bulteau.

Resultados completos AQUI