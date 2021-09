FIPSL 2021 Cascais: Concurso Modelo e Andamentos – Fêmeas 17 Setembro, 2021 21:55

Após as eliminatórias, foram premiadas esta sexta-feira, com as Medalhas de Ouro e Prata, as melhores fêmeas do Festival Internacional do Cavalo Puro Sangue Lusitano a decorrer no Hipódromo Manuel Possolo em Cascais até domingo (19).

Na classe de poldras de 1 ano que foi muito disputada, destacaram-se «Querida» (Zaire x Ursula por Xaquiro) do criador Leonardo Franco e apresentada por João Oliveira, «Queen Plus» (Jasmim Plus x Las Vegas Plus por Escorial) do criador Dressage Plus e «Queen da Caniceira» (Diamante da Caniceira x Lenda da Caniceira por Zaire) da Herdade da Caniceira, que conquistaram as Medalhas de Ouro.

Na classe de poldras 2 anos as vencedoras da medalha de ouro foram, «Perla do Luar (FR)» da Coudelaria do Luar (Jiu-Jitsu x Ingrid) e «Pintura Plus» (Jasmim Plus x Fama Plus por Peralta) do criador Dressage Plus.

Nas poldras de 3 anos, conquistaram o Ouro, «Oliva» (Zaire x Azeitona por Spartacus) da Coudelaria Leonardo Franco e «Olivença» (Hábil da Broa x Onda por Hábil) da Coudelaria Manuel Mendes Assunção Coimbra. «Oliva» foi ainda eleita a melhor fêmea apresentada à mão.

A vencedora da classe descendência de égua foi «Sultana» (Xaquiro x Noz por Opus-72), criador Pedro Ferraz da Costa, representada pelos seus descendentes Lavrador (Rico x Sultana), Odalisca (Dragão das Figueiras x Sultana) e Quartzo II (Altivo x Sultana) que recebeu a medalha de ouro.

Resultados AQUI

Programa AQUI

Transmissão em directo AQUI