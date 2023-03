Find «Feta do Sol» roubada

Na madrugada de sexta-feira (19/02/2021) a Quinta da Mina em Morelena/Pêro Pinheiro, foi alvo de um furto.

Invadiram a propriedade e furtaram a égua PSL «Feta do Sol» (Tarado x Uva por M-Questionador) (ferro Coudelaria do Sol) UELN: 620001002420212 de pelagem lazã, frente aberta e calçada do pé esquerdo com ferro na coxa direita com um Sol e um S por dentro.

Foi apresentada queixa crime por invasão de propriedade privada e furto de «Feta do Sol» na GNR da Malveira, Telf. 219663510, ou email ct.lsb.dmfr.pmlv@gnr.pt.

Se alguém vir ou souber do paradeiro da égua que está prenha, por favor contacte, a GNR da Malveira ou a sua proprietária, Michelle Rosa Santos, Tlm 914271078.