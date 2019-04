Final Taça do Mundo de Dressage 2019: Prestação de alto nível de Maria Caetano Couceiro na Suécia 7 Abril, 2019 10:25

Com uma prestação excelente, a portuguesa Maria Caetano Couceiro de 32 anos, montando o garanhão Puro Sangue Lusitano de 12 anos, Coroado (x Rubi AR), terminou este sábado (06) a final da Taça do Mundo de Dressage 2019 que decorreu em Gotemburgo (Suécia) num honroso 13º lugar no Grande Prémio Freestyle 76,393%. Este é o melhor resultado de sempre no escalão seniores, conseguido por Portugal numa final (A) da Taça do Mundo de Dressage. No Grande Prémio disputado na sexta-feira (05), o conjunto conseguiu 72,096% (12º), superando a sua melhor marca pessoal.

Após a prova, Maria afirmou: ” … Mais um sonho tornado realidade, integrar a elite de cavaleiros numa Final da Taça do Mundo. Esperava contudo, uma nota ligeiramente superior no Grande Prémio Freestyle mas senti o cavalo um pouco cansado, não sendo possível conseguir a souplesse que Coroado habitualmente evidencia”. De recordar que este conjunto pontuou no GP Freestyle a fantástica média final de 80,160% (3º lugar) na qualificativa de Mechelen (Bélgica) em Dezembro do ano transacto.

Esta final atraiu os melhores conjuntos na história da Taça do Mundo onde brilharam Portugal e o Cavalo Lusitano. Pela quinta vez a alemã Isabel Werth renovou o título, conseguindo com Weihegold OLD na prova rainha, a brilhante pontuação de 88,871%. A americana Laura Graves e Verdades foi segunda classificada com 87,179%, enquanto a alemã Helen Langehanenberg e Damsey FRH, ocuparam o terceiro lugar do pódio com 86,571%.

