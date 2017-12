Final Rolex IJRC Top 10: Kevin Staut conquista o almejado troféu (VÍDEO) 12 Dezembro, 2017 14:05

Foi no passado domingo à noite que Kevin Staut (FRA) conquistou a Final Rolex IJRC Top 10 em Genebra (Suíça), um dos troféus mais prestigiosos do desporto equestre.

O cavaleiro francês que disputava pela oitava vez, esta final, alcançou a vitória depois de três percursos sem faltas com o fantástico Reveur de Hurtebise HDC, de 16 anos. Scott Brash foi 2º classificado com Ursula XIII, também com dois percursos sem faltas mas mais lento na segunda mão, enquanto o actual campeão da Europa Peder Fredericson (SUE) com H&M Christian K, subiu ao 3º lugar do pódio após terminar a primeira mão com um ponto de excesso de tempo e um percurso limpo na segunda.

As tribunas do Palexpo em Genebra estavam repletas de entusiastas que disfrutaram desta final com obstáculos a 1,60m. Esta foi a 16ª vez na história do CHI de Genebra em que os dez melhores cavaleiros do mundo disputam a final.



Confira os resultados AQUI