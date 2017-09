Final do Campeonato Regional de Ensino pela primeira vez em Castelo Branco 12 Setembro, 2017 15:15

No passado dia 9 de setembro, realizou-se pela primeira vez em Castelo Branco a Final do Campeonato Regional de Ensino Centro. A competição, que integra o calendário da Federação Equestre Portuguesa (FEP), decorreu na Escola Superior Agrária do IPCB, e contou com a organização do Centro Equestre de Castelo Branco. A concurso estiveram também provas CDR (Campeonato de Dressage Regional da FEP) e provas Open.

A partir das 10h00 e com um rigor próprio desta disciplina hípica, passaram pelo campo desportivo da Escola Agrária do IPCB cerca de 30 conjuntos, tendo os resultados sido altamente satisfatórios tanto no que diz respeito às competições, nomeadamente do Centro Equestre de Castelo Branco, como na adesão do público durante todo o dia.

Nas provas Open, no grau infantil, classificou-se em 1º lugar o conjunto Maria Jacinto/Infanta de Mércules (66,25%) e em 2º Eduarda Gonçalves/Nixon (60,78%). No grau Preliminar 1, classificaram-se cinco conjuntos: em 1º lugar, Leonor Aragão/Touareg (65,44%); em 2º, Pedro Santos/Jazz dos Pardinhos (64,85%); em 3º, Francisco Paulos/Islera (64,27%); em 4º, Matilde Milheiro/Touareg (64,12%); em 5º, Matilde Baltazar/Nixon (62,35%). No Preliminar 2, o conjunto Carolina Mouro/Touareg ficou em 1º lugar (63,68%). No grau Médio 1, classificou-se em 1º lugar Viviana Marques/Violino V (58,03%).

Nas provas CDR – Elementar 1, o conjunto Márcia Dinis/Farpa de Mércules obteve o 1º lugar (60,70%). Nas CDR – Elementar 2, ficou em 1º lugar Leonor Fernandes/Uva (62,83%) e em 2º, Márcia Dinis/Farpa de Mércules (56,92%).

Na Final do Campeonato Regional de Ensino Centro, nas provas de grau Preliminar Sub-16, ficou em 1º lugar o conjunto Beatriz Fernandes/Zico (261,97 pontos); em 2º, António Ferreira/Jesulin (253,96 pontos); e em 3º, João Lopes/Zico (248,56 pontos). No grau Preliminar Sénior, classificou-se em 1º lugar o conjunto Pedro Alexandre dos Santos/Hebraico (SPA), com 255,18 pontos.

No grau Elementar Sub-16 classificaram-se os seguintes conjuntos: em 1º lugar, Louis Steyaert/Zarco (271,16 pontos); em 2º, João Coimbra/Dulcineia (261,10 pontos); em 3º, Lara Antunes/Jesulin (260,07 pontos); em 4º lugar, Leonor Fernandes/Uva (247,10 pontos). No grau Elementar Sénior, chegaram ao pódio David Frazão/Camponês da Lousa (249,35 pontos) e Luzia Carvalho/Vulcão (249,14 pontos), em 1º e 2º lugares respetivamente.

Ainda na Final do Campeonato Regional de Ensino, mas no grau Médio Sub-16, obteve o 1º lugar o conjunto Louis Steyaert/Sir Alex (265,88 pontos), e no grau Médio Sénior, o 1º lugar foi para o conjunto Mário Sobral/Ditador (239,49 pontos).

Esta jornada de provas, que incluiu a realização pela primeira vez de uma Final do Campeonato Regional em Castelo Branco, é a última deste ano, tendo sido igualmente organizados em 2017 pelo Centro Equestre de Castelo Branco uma etapa do Campeonato Regional Centro de Ensino (22 abril), a 2ª prova da ROTA BRA 2017 – Rota das Beiras, do Ribatejo e do Alentejo (30 abril) e o I Concurso Hípico Cidade de Castelo Branco (17 e 18 de junho).

O Centro Equestre de Castelo Branco agradece à comunicação social regional o apoio prestado, que em muito contribui para a divulgação das disciplinas equestres e do desporto em geral. Um agradecimento muito especial aos patrocinadores A. Matos Car, Queijaria Almeida e Mundo da Equitação e ao parceiro ESA – IPCB.

PR