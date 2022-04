Final da Taça do Mundo 2022: Suíço Martin Fuchs vence primeira classificativa (VÍDEO)

Celebrada esta quinta-feira a primeira classificativa da Taça do Mundo de Saltos, Martin Fuchs, número três do ranking mundial, venceu com o garanhão KWPN «Chaplin» (Verdi) a Caça tendo registado melhor tempo sem faltas (65,11s). O austríaco Max Kühner foi segundo classificado com «Elektric Blue P» (66,19s), enquanto o irlandês Conor Swail completou o pódio montando «Count Me In» (67,06s).

«C Vier» com o alemão David Will ocupou a quarta posição, deixando a quinta para o norte americano McLain Ward que montou «Contagious».

Martin Fuchs vai montar «The Sinner» na segunda jornada, prova com desempate. Os resultados desta quinta-feira e de hoje são somados e serão transformados em pontos para a última prova disputada em duas mãos que será no domingo.

