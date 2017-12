Final da Taça de Portugal de Ensino 2017 – Resultados 2ª Jornada qualificativa 3 Dezembro, 2017 8:10

Resultados deste sábado referentes à 2ª jornada qualificativa da Final Taça de Portugal de Ensino. Será considerado vencedor em cada grau, o conjunto que tenha obtido a maior soma de percentagens.

Lideram provisoriamente a classificação, Luís Azeitona (Elementar); Mafalda Galiza Mendes (Preliminar); Ricardo Ramalho (Média); Vasco Mira Godinho (Complementar) e Nuno Chaves de Almeida na Intermediária.

Elementar 2 – 2 participantes

1º Luis Azeitona – Hipparion – 70,900%

2º Alexandra Gouveia – Herdeiro – 67,400%

Preliminar 2 – 4 participantes

1º Mafalda Galiza Mendes – Isco – 73,000%

2º Lourenço Machado – Invictus – 69,000%

3º Ana Rita Santos – Itálico – 68,909%

4º João Rodrigues Bento – Israel – 64,682%

Média 2 – 4 participantes

1º Ricardo Ramalho – Gepeto – 65,974%

2º João Castelão – Girão das Salgadas – 63,605%

3º Georgina Rogers – Guiso – 63,474%

4º Beatriz Laranjeiro de Almeida – Garajau do Ilhéu – 62,789%

Complementar 2 – 5 participantes

1º Vasco Mira Godinho – Furriel dos Cedros – 69,333%

2º Luís Azeitona – Fazenda – 66,615%

3º Vanessa Pamplona Silva – Serano – 66,205%

4º João Castelão – Gavião das Salgadas – 65,410%

5º Salvador Pessanha – Guerrita d’Atela – 63,744%

Intermediária Kur – 6 participantes

1º Nuno Chaves de Almeida – El Romana Plus – 69,289%

2º Ricardo Moura Tavares – Baluarte da Broa – 67,868%

3º Raquel Falcão – Elegante Plus – 66,447%

4º Emma Rogers Franco – Zolista – 64,079%

5º Abel Paiva e Silva – Zeus do Zambujal – 61,026%

6º Silvério Pacheco – Basílico – 59,553%

