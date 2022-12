Final da 3ª edição do Cardiga Equestrian Circuit

Decorre dias 10 e 11 de Dezembro, na Academia Equestre João Cardiga em Leceia.

A grande final do circuito desportivo, realiza-se na Academia Equestre João Cardiga, em Leceia, Barcarena, dias 10 e 11 de Dezembro, a partir das 14h00 e, já tem as inscrições abertas, no site www.gira.io até dia 5.

A final será composta por 14 escalões e as provas são de nível 2 e 3.

Este circuito, iniciado em 2020, tem como principais objetivos; dinamizar os escalões de formação e preparar atletas que possam “alimentar” a pirâmide equestre desportiva, a nível nacional.

Organizado ao longo do ano, com 8 Opens e uma final, o Cardiga Circuit destaca-se pelo rigor, inclusão e pela igualdade de oportunidades. Aqui, todos podem participar e testar a sua aptidão para a atividade desportiva, ou mesmo treinar para as provas nacionais e/ou internacionais. As provas estão abertas aos praticantes, com e sem deficiência, com e sem cavalo próprio.

Realizam-se provas de Dressage desde os iniciados à Big Tour, Dressage Póneis, Dressage Special Olympics e Paradressage. Contando com a final, em 2022 participaram no circuito, 204 praticantes.

Outro, dos momentos altos do Circuito Cardiga é a entrega de prémios que está marcada para dia 18 Dezembro, a partir das 16h00. Este é, também e sobretudo, um momento de convívio e partilha, entre participantes, pais, treinadores, juízes e patrocinadores.

Sem os últimos, não se conseguiria “elevar” a categoria da competição, pelo que, merecem um destaque especial. São eles; a PIN BOXES (oferta de um Baú de transporte de arreios), a Celeris Boots (oferta de um par de botas por medida), Vila Galé Hotel Alter do Chão (oferta Voucher 2 Pessoas) o Mundo da Equitação (oferta de material de equitação), A Produtiva – Marketing e Publicidade (trofeus), CPE Clinica de Oeiras (Vouchers limpeza Oral e kit dentário), Oeiras Valley (brindes) Vinhos Villa de Oeiras, Opticália de Queluz de Baixo (oferta de brindes aos escalões de póneis), Decatlhon (oferta de sacos para botas), Loja Auchan de Paço D’Arcos, SF Feeding e Equigolden

Neste dia, haverá, ainda, tempo para um lanche ajantarado e momentos de partilha e convívio muito especiais, marcados por várias surpresas equestres, abertas a todos os que quiserem assistir!