Fim-de-semana em cheio em Ponte de Lima com a XIII Feira do Cavalo 9 Julho, 2019

Na 13ª Edição da Feira do Cavalo, Ponte de Lima voltou a afirmar-se como uma das capitais portuguesas da cultura equestre, evidenciando-se como destino hípico internacional.

Para esta edição de sucesso, rumaram à vila mais antiga de Portugal um conjunto de cavaleiros provenientes de, Espanha, Alemanha, Itália, Inglaterra, França, Holanda, Suíça, República Checa e Portugal. As nove nacionalidades saíram rendidas de Ponte de Lima pelo Minho e pelo Norte de Portugal.

A Feira por onde passaram vários milhares de pessoas coroou como Campeão dos Campeões a égua Marqueza, filha do Zaire com a Alteza por Riopele do proprietário e criador Coudelaria Leonardo Franco. Estes vencedores serão os “cabeças de cartaz” da edição de 2020.

Por sua vez, a equipa Portuguesa venceu o Campeonato da Europa de Equitação de Trabalho de Juniores e de Young Riders, na categoria “geral”, com uma margem de 51 pontos de distância face aos segundos classificados [Inglaterra]. Já na categoria prova da vaca a Inglaterra levou a melhor, seguindo-se Portugal no segundo lugar.

Também as olimpíadas de Equitação Adaptada, em colaboração com a APPACDM, foram ponto de destaque, com a participação de mais de 90 atletas, bem como a distinção do Campeão dos Campeões e o Desfile de Coudelarias. O já tradicional Passeio a Cavalo, bateu um recorde de participantes, tal como algumas competições que ultrapassaram número de inscritos das edições anteriores. Como nem só de Lusitanos se compõe a cultura limiana, houve ainda lugar para o Festival do Garrano, numa mostra do Garrano nas suas mais diversas potencialidades.

A XIII Feira do Cavalo de Ponte de Lima foi um sucesso, é um projeto que traz valor para a região. De acordo com a organização, para além de competidores, traz a Ponte de Lima tanto adeptos do “turismo a cavalo”, como do “turismo do cavalo”, entenda-se por isto, cavaleiros recreativos/de competição, e admiradores de eventos equestres, sendo de realçar os próximos agendados para agosto,

nomeadamente os Jogos Equestres de 7 a 10 e o Campeonato da Europa de Horseball, de 12 a 17 de agosto.



