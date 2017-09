Filho de Star Appia (FR) debuta domingo em Madrid! 13 Setembro, 2017 8:45

Lucky Star (POR) é o nome desta futura estrela do galope nacional que debutará no próximo domingo no Hipódromo de La Zarzuela – Madrid.

Filho de Star Appia (FR) e Lorgan (IRE), este equino da quadra Carruyo disputará o prémio Zaldueldo, uma prova sobre os 1400 metros para equinos de 2 anos que nunca correram.

Segundo preparador Ângelo Silva, esta prova servirá para trazer mais maturidade a este poldro, perspectivando-se que seja um equino com distância a rondar 2000 metros e qualidade para disputar os Grandes Prémios do turf espanhol.

Neste dia teremos ainda Charlie’s Friend (FR) da quadra CELV com preparação de Ismael Mendes a disputar prémio Yong Tiger sobre os 1600 metros, Jannia (GB) e Ravenoak (IRE) da quadra espetáculo com preparação de Hélder Pereira sobre os 1500 metros e 2100 metros respectivamente, e Loup Boutin da quadra Zezinho com preparação de José Carlos Cerqueira também sobre os 2200 metros.

Fonte: Hélder Barbosa