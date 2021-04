Festival Internacional do Cavalo Lusitano 2021 realiza-se em Setembro 28 Abril, 2021 6:55

O Festival Internacional do Cavalo Puro Sangue Lusitano, o mais importante evento dedicado ao Cavalo Lusitano, decorre de 17 a 19 de Setembro no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais.

A APSL tem vindo a desenvolver esforços no sentido de garantir a realização do Festival Internacional do Cavalo Lusitano, em 2021.

Certos da importância deste evento e dos restantes Concursos para os criadores, proprietários e para todos aqueles que estão envolvidos até como publico, foram estabelecidos diversos contactos e analisadas algumas possibilidades.

Assim, decidiu a Direção da APSL manter a realização do Festival do Cavalo Lusitano em Cascais, cujo apoio da Câmara Municipal tem vindo ao longo dos anos a tornar-se imprescindível ao disponibilizar um conjunto de condições e uma colaboração com que muito nos congratulamos e onde é bastante notório o reconhecimento do património cultural que é o Cavalo Lusitano.

Dada a conjuntura actual, tanto no que diz respeito à pandemia de Covid 19, como também derivado do Herpes Virus, a data encontrada para a realização deste evento – esperamos que seja com menos restrições do que seria na data habitual, é nos dias 17 a 19 de setembro, no Hipódromo Manuel Possolo.

O evento teve agora que se adaptar às condições voláteis destes tempos e, portanto, o Programa inclui a realização do Concurso de Modelo e Andamentos, alguns espetáculos todos com transmissão on-line e Conferências com a presença de oradores internacionais, também transmitidos da mesma forma. A presença de publico estará dependente das normas em vigor para a data definida, mas tudo faremos para que esse impacto seja minimizado.

A APSL espera a compreensão de todos para a escolha da data, que não dependeu apenas da Associação, mas de uma série de condicionantes (em Junho seria ainda impossível realizar o evento).