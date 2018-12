Festival Internacional do Cavalo Lusitano 2019 – Apresentação de cavalos com guia 17 Dezembro, 2018 8:29

A Direcção da Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano tem vindo a desenvolver um esforço importante no sentido de fomentar e valorizar a funcionalidade da Raça Lusitana, pelo que a participação e envolvimento dos criadores é fundamental.

Assim, através da Circular Nº368 de 4 de Dezembro, informa que após as opiniões positivas que a APSL recebeu pelo facto de as classes montadas dos mais importantes Concursos de Modelo e Andamentos terem passado a ser apresentadas num retângulo, e pelo facto de todos os animais terem um período de apresentação livre com tempo controlado, igual para todos, e no sentido de dar mais enfase às tais características funcionais da Raça, cujo galope tem grande relevância, a APSL, pretende que no próximo Festival Internacional do Cavalo Lusitano a realizar em Cascais de 27 a 29 de Junho de 2019, nas classes apresentadas à mão, as mesmas sejam feitas num retângulo, com tempo definido para a livre apresentação dos animais nos três andamentos (com galope), para o que os animais devem ser apresentados com uma guia.

Confira a Circular Nº368 AQUI