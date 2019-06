Festas do Colete Encarnado em Julho

As tradicionais Festas do Colete Encarnado em Vila Franca de Xira vão decorrer nos dias 05, 06 e 07 de julho, numa organização da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira que voltará a atrair a esta cidade muitos milhares de visitantes nacionais e estrangeiros.

As Festas do Colete Encarnado são o evento de maior expressão e atratividade turística no Concelho de Vila Franca de Xira. Nesta 87.ª edição mantêm-se as componentes principais da Festa, tais como as tradicionais esperas e largadas de toiros nas ruas da Cidade, a Garraiada e a Corrida de Toiros na centenária Praça “Palha Blanco”.

Na tarde de Sábado (6 de julho), no Largo da Câmara Municipal, os campinos e a população local reúnem-se para a Homenagem ao Campino, num momento sempre carregado de grande emoção e simbolismo.

A programação musical marcará presença em diversos pontos da cidade ao longo dos três dias, trazendo nesse âmbito algumas novidades. No palco principal, na Avenida Pedro Victor, irão uma vez mais realizar-se os grandes concertos: Resistência, Festa M80, El Amir Flamenco, R.A.Y.A., Los Cavakitos e a Orquestra Ligeira do Exército são os cabeças de cartaz deste ano.

A Festa do Colete Encarnado, que já vai na 87.ª edição, presta homenagem aos campinos e às gerações de forcados da região de Vila Franca de Xira, conhecida e reconhecida pela criação de cavalos e toiros de lide e pela arte de cavaleiros e matadores de toiros.

A primeira edição deste evento realizou-se em Julho de 1932, pelas mãos do vila-franquense José Van Zeller Pereira Palha, com o objectivo de homenagear o campino, as gentes que trabalhavam e trabalham no campo e para angariar fundos para ajudar os bombeiros da terra. O sucesso da festa foi tanto que se transformou numa tradição ribatejana.