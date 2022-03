Festas de São José estão de volta a Santarém

As Festas de São José estão de regresso a Santarém entre os dias 17 e 20 de Março, com a maior parte do programa a decorrer, como habitualmente, no Campo Emílio Infante da Câmara, embora este ano sem a utilização da Casa do Campino, ainda ocupada com o centro de vacinação para a Covid-19. A organização está a cargo do município.

Com diversas atividades equestres e taurinas agendadas, entre as quais uma corrida de toiros, no feriado municipal no dia de S. José (19 de março), o programa inclui também concertos, com os DJ Vassalo e Menasso, com Bárbara Bandeira (dia 19), de tributo a Carlos Paião (dia 20), pelo Conservatório de Música de Santarém, dos 76 anos da Orquestra Típica Scalabitana (dia 18) e o “Concerto de Primavera”, pelo Coro do Círculo Cultural Scalabitano (dia 20).

Uma homenagem ao primeiro rei de Portugal, junto à estátua de D. Afonso Henriques, no jardim das Portas do Sol, assinalou, no dia 15, a tomada de Santarém, realizando-se, dia 19, um “acampamento” em Pernes, pela Associação Pernes Medieval, que marcará os 875 anos da conquista cristã da cidade, lê-se no programa divulgado pela autarquia.

As Festas de S. José, apresentadas como “o grande evento do concelho”, incluem um desfile etnográfico com ranchos folclóricos (dia 20), sendo que, no espaço do Campo Emílio Infante da Câmara (antigo Campo da Feira), haverá animação e artesanato, acolhendo os restaurantes do concelho, a partir do próximo sábado, a iniciativa “Santarém Petiscos”.

O sagrado e o profano conjugam-se na perfeição nas Festas de S. José onde a Procissão e a Missa em Honra de S. José têm lugar de destaque.

Este evento celebra a honra da cidade de Santarém e de São José, convocando o passado para este reencontro com a história e com a tradição.

