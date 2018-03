Festas de Santarém convidam a brincar aos Toiros 16 Março, 2018 7:25

As Festas de São José 2018, em Santarém, estão em marcha e prometem um fim-de-semana de grande animação. As largadas de toiros e toda a atividade ligada à tauromaquia são os grandes momentos que, ano após ano, atraem centenas de aficionados à cidade.

Com o objetivo de perpetuar a tradição e cultura taurina junto das gerações mais novas, a organização convida a ‘Brincar aos Toiros’. Especialmente dedicado às crianças, há um espaço instalado no recinto das festas no qual se podem divertir a qualquer altura entre as 13h00 as 22h00. Para os graúdos e mais corajosos, à noite há sempre uma largada de Toiros que promete colocar à prova até os que dizem ter nervos de aço.

No domingo (15h00) está guardada a homenagem a um homem da terra, o bandarilheiro César Marinho, considerado um dos melhores da sua geração.

O último dia, segunda-feira (dia 19), a partir das 15h00, as Festas de S. José proporcionam demonstrações de toureio a pé pela Escola de toureio Joaquim Gonçalves de Santarém e de forcados pelo Grupo de Forcados Amadores de Santarém & Aposento da Chamusca e uma picaria juvenil.

