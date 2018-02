Festa do Cavalo e IV Feira Agropecuária da EPDRAC 26 Fevereiro, 2018 19:14

A Câmara Municipal de Alter do Chão e a Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Alter do Chão (EPDRAC) organizam entre os dias 20 e 25 de Abril de 2018, mais uma edição da Festa do Cavalo e da IV Feira Agropecuária da EPDRAC.

Este evento tem como objectivo a divulgação, promoção e valorização do que de melhor se faz na região. “Assumem relevância para o sector agropecuário, serviços de apoio à agricultura, à gastronomia da região incluindo produtos como queijos, enchidos, vinhos, mel e artesanato que muito contribuem para o desenvolvimento económico e turístico da região”, diz a organização .

Estarão presentes neste evento também as colectividades do Município de Alter do Chão que “muito potenciam, com as suas actividades, a dinamização cultural e desportiva do concelho”, adianta a mesma fonte.

O evento conta com a mostra de produtos regionais como o vinho, mel, azeite, enchidos, entre outros, de actividades comerciais e industriais relacionadas com a agro-pecuária, artesanato e actividades turísticas e de maquinaria agrícola.

O mês de Abril em Alter do Chão tem vindo, nos últimos anos, a assumir-se como mês dedicado às tradições equestres e tauromáquicas da região sendo, para o Município de Alter do Chão, um mês de promoção turística do Concelho.