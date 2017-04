Fernando e Maria Caetano Couceiro vencem o XXXIII Campeonato da Estremadura de Acoso y Derribo 2017 11 Abril, 2017 10:24

Um total de 32 parelhas dos melhores garrochistas e amparadores procedentes de Espanha e Portugal mediram estratégias no XXXIII Campeonato da Estremadura de Acoso y Derribo que decorreu no sábado, dia 8 de Abril, na Herdade do Freixal em Espanha.

As parelhas portuguesas brilharam, pertencendo o triunfo à dupla Fernando e Maria Caetano Couceiro, seguidos do espanhol Javier Barquero amparado por Leopoldo Medina Porras. Rodrigo Moura Torres e Maria Pais do Amaral e os espanhóis Fernando Castaño e Luis Morcilho ficaram em 3º lugar ex-áqueo.

Rodrigo Moura Torres e Maria Pais do Amaral. Foto (c) Miguel Matias