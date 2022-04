FEP promove CEI*** e Campeonato Sénior Jogos Santa Casa

Entre os dias 8 e 9 de abril, a Companhia das Lezírias recebe o Raide Internacional da Companhia das Lezírias e o Campeonato Nacional Sénior Jogos Santa Casa, promovidos pela Federação Equestre Portuguesa (FEP) em parceria com os Jogos Santa Casa.

As provas de CEI*-100km, CEI**-120km, CEI***-140km e CEI***-160 km contam com 50 conjuntos em representação de Espanha, França, Kuwait, Argentina e de Portugal, dispostos a conquistar o seu lugar no pódio e a provar que os esforços feitos ao longo do ano vão servir para alcançar as suas tão desejadas conquistas.

Um dos representantes nacionais em prova é Leonor Moreira, que revalidou o título de Campeã Nacional de Raides no ano passado e Rui Lanternas, que conquistou o 5º lugar Campeonato do Mundo de Raides.

A FEP está confiante nos representantes nacionais: “o valor que os nossos cavaleiros têm demonstrado até aqui resulta inteiramente do seu esforço e dedicação, portanto não nos surpreende que se traduzam em bons resultados”.