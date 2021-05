FEP: Programa Juventude da disciplina de Saltos de Obstáculos 11 Maio, 2021 18:42

A Federação Equestre Portuguesa, dando seguimento à programação do plano de alto rendimento para a Juventude da disciplina de Saltos de Obstáculos e, lamentando o contexto de incerteza que se tem vivido, vem informar que vai realizar-se novo estágio para Juvenis e Juniores com o selecionador Nacional Jean Marc Nicolas nos próximos dias 22 e 23 de Maio no Clube Hípico de Vilamoura.

Este estágio servirá, como acima referido para dar seguimento à preparação e observação dos conjuntos Nacionais, sendo a selecção para o Campeonato de Europa designada após Campeonato de Portugal da Juventude.

Todos os interessados devem inscrever-se no separador de Formação até ao dia 18 de Maio.

Mais informamos que, em conjunto com o Seleccionador Nacional foi decidido abrir 24 vagas, e que o estágio terá um custo de 150€ incluindo a Boxe.

O plano continuará com a observação dos Atletas em concursos e com a presença do Seleccionador Nacional no Campeonato de Portugal da Juventude, bem como novo estágio que daremos mais informações em tempo oportuno.

A FEP congratula-se com toda a motivação com que os Atletas, Treinadores, Pais e Patrocinadores têm alocado nestes tempos e que esperamos sejam coroados de sucesso em breve.

A FEP quer ainda agradecer ao Clube Hípico de Vilamoura, na pessoa do seu Presidente Eng. António Moura todo o apoio e disponibilidade que tem dado na preparação dos nossos Jovens Atletas.