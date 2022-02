FEP: Plano de Alto Rendimento 2022

Termina esta sexta-feira (04), a primeira etapa do ‘Programa de Dressage de Preparação Para a Competição de Alto Rendimento’ organizado pela Federação Equestre Portuguesa e ministrado por dois treinadores de reconhecida experiência e mérito: Kyra Kyrklund (Séniores e Sub25), e Filipe Canelas Pinto (Pónei Riders, Children, Junior e Young Riders).

Trocámos impressões com o nº3 do Ranking Mundial FEI Sub-25, o cavaleiro Francisco Vila Nova (Sir Saburo) que teceu alguns comentários sobre a observação: “É sempre uma mais valia poder treinar com alguém com tanta experiência e conhecimento como Kyra Kyrklund. Estes treinos dão-nos mais ferramentas para o trabalho dos nossos cavalos e permitem-nos melhorar a nossa performance, para que consigamos atingir melhores resultados na época de 2022”.

«O conceito de desporto de alto rendimento está relacionado com um elevado cariz de seleção, rigor e exigência e por isso apenas alguns dos melhores atletas portugueses se encontram abrangidos por este nível de prática desportiva. A lei define alto rendimento como «a prática desportiva em que os atletas obtêm classificações e resultados desportivos de elevado mérito, aferidos em função dos padrões desportivos internacionais». (in IPDJ).