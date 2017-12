FEP lança Programa de Apoio à Internacionalização Ensino 2018 11 Dezembro, 2017 11:55

A Federação Equestre Portuguesa através da Circular nº 14/ DIR/2017 pretende com este Programa, de Apoio à Internacionalização apoiar a preparação e internacionalização dos conjuntos portugueses, para a integração destes conjuntos em futuras seleções do País, nomeadamente, para representação nos WEG 2018.

Os diferentes níveis de preparação e de qualidade dos conjuntos integrarão quatro Grupos denominados A, B, C e D.

A integração em qualquer destes Grupos, será definida mensalmente, considerando o respetivo Ranking de referência.

Grupo A

Este Grupo é constituído pelos cinco melhores conjuntos portugueses, segundo o Ranking FEI, com a qualificação FEI e integrando este Programa de Apoio.

Grupo B

Este Grupo é constituído pelos quatro conjuntos portugueses, imediatamente a seguir ao Grupo A, segundo o Ranking FEI, com a qualificação FEI e integrando este Programa de Apoio.

Grupo C

Este Grupo é constituído pelos seis conjuntos portugueses, imediatamente a seguir ao Grupo B, segundo o Ranking FEI, integrando este programa de apoio.

Grupo D

Este Grupo é constituído pelos 4 conjuntos portugueses, segundo o Ranking FEI, de cada um dos escalões Children, Juniores, Jovens Cavaleiros, Under 25, graus Small Tour e Medium Tour e Póneis, integrando este programa de apoio.

No âmbito deste Programa de Apoio a Federação Equestre Portuguesa, providenciará no sentido de acompanhar, de forma empenhada, o esforço de internacionalização dos nossos atletas, nomeadamente, pelas seguintes ações:

1. A FEP diligenciará para que os cavaleiros obtenham o seu lugar de participação nos CDI’s constantes do seu programa desportivo, contatando as diversas Comissões Organizadoras e assegurando as suas inscrições, nos prazos estipulados nos programas oficiais de cada CDI e conforme as vagas atribuídas.

2. Cada cavaleiro devera confirmar, por escrito, a sua inscrição para as vários competições, através de e-mail dirigido à FEP, Filipa Rebelo Andrade – frandrade@fep.pt, até 5 dias úteis antes da data de abertura das inscrições definida no programa de cada CDI.

3. Em caso de rateio, será dada prioridade conforme a classificação do Ranking FEI existente à data da abertura das inscrições.

4. Por acordo entre o cavaleiro e os responsáveis da FEP, poderá ser definida uma prova alternativa.

5. Este Programa de Apoio decorrerá entre 10 de Outubro de 2017 e a data limite de qualificação para os Jogos Equestre Mundiais 2018 e os Campeonatos da Europa.

6. No caso de se verificar falta injustificada a uma Competição o cavaleiro não integrará a ordem de preferência do imediatamente competição imediatamente a seguir, constante do seu programa de preparação.

7. Este Programa de Apoio terá uma dotação financeira a atribuir, conforme segue:

7.1 Grupo A

Para cada um dos cinco resultados obtidos nos CDI’s, designados pela FEP, a partir do Programa apresentado por cada um dos cavaleiros, haverá os seguintes apoios, conforme as pontuações obtidas nas provas de Grande Prémio:

• Entre 67,00% a 69,00% 600,00 €

• Entre 69,01% e 71,00% 900,00 €

• Entre 71,01% e 73,00% 1500,00 €

• Mais de 73,01% 1800,00 €

Haverá, ainda, um apoio para as deslocações, por cada uma das cinco selecionadas, no montante de 500,00 €

As inscrições para estas Competições serão pagas pela FEP, com o limite de 500,00 €.

7.2 Grupo B

Para cada um dos quatro resultados obtidos nos CDI’s, designados pela FEP, a partir do Programa apresentado por cada um dos cavaleiros, haverá os seguintes apoios, conforme as pontuações obtidas nas provas de Grande Prémio:

• Entre 66,00% a 67,00% 250,00 €

• Entre 67,01% e 68,00% 350,00 €

• Mais de 68,01% 450,00 €

Haverá, ainda, um apoio para as deslocações, por cada uma das quatro selecionadas, no montante de 400,00 €.

As inscrições para estas Competições serão pagas pela FEP, com o limite de 400,00 €.

7.3 Grupo C

Para cada um dos quatro resultados obtidos, iguais ou superiores a 64%, nos CDI’s, designados pela FEP, a partir do Programa apresentado por cada um dos cavaleiros, nas provas de grande prémio, haverá um apoio no montante de 300,00 € às deslocações, por cada uma das quatro provas selecionadas, e as inscrições para estas competições serão pagas pela FEP, com o limite de 300,00 €.

7.4 Grupo D

Para cada um dos três resultados obtidos, iguais ou superiores a 64%, nos CDI’s, designados pela FEP, a partir do Programa apresentado por cada um dos cavaleiros nas provas, Children Team, Juniores Team, Jovens Cavaleiros Team, Under 25 Grand Prix 16-25, Grau S. George e Inter A e Póneis Team haverá um apoio no montante de 300,00 € às deslocações, por cada uma das três provas selecionadas.

