FEP Comunicado – Campeonato da Europa de Juventude de S.O. 2021 14 Julho, 2020 20:19

Por decisão da FEI oportunamente comunicada no passado 29 de Junho, o Campeonato da Europa de Saltos de Obstáculos da Juventude terá lugar em Vilamoura entre 18 e 25 de Julho de 2021 em substituição daquele que foi anulado e que estava previsto realizar-se este ano de 2020.

Infelizmente a anulação do Campeonato da Europa de 2020, acarretou consigo a subida de escalão daqueles jovens que estavam no limite da idade correspondente a cada nível, o que muito lamentamos.

À semelhança do comunicado de Julho do ano passado, a FEP elaborou um programa igual àquele que foi apresentado para 2020 e que assenta na preparação e sobretudo familiarização dos nossos jovens com o local onde o Campeonato se vai desenrolar, mas igualmente proporcionar-lhes uma experiência internacional em CSI´s e CSIO´s na Europa.

Assim e em conjugação com o treinador nacional Jean Marc Nicolas, junta-se em anexo o programa de preparação a partir de Julho 2020 e que será melhor especificado no final do ano quando forem conhecidas as datas precisas do calendário internacional de 2021.

Aproveita-se a oportunidade para enaltecer a boa colaboração prestada ao treinador nacional Jean Marc pela generalidade dos treinadores privados, quer nos estágios quer no acompanhamento de concursos, e que conduziram a uma significativa progressão técnica dos cavaleiros a par de uma melhoria dos resultados que têm vindo a ser obtidos.

A estrutura do programa de preparação não sofre nenhuma alteração em relação ao ano anterior, que começará no final do mês de Agosto com uma participação das três equipes no CSIO de Fontainebleu, em “substituição” do Campeonato da Europa anulado, e que culminará no Campeonato de Portugal de 10 a 13 de Junho de 2021 em Vilamoura.

Calendário de preparação AQUI