FEP: Candidaturas de Médicos Veterinários das Seleções 27 Abril, 2021 6:32

A Federação Equestre Portuguesa através da Circular Nº 10 / Dressage / 2021 de 22 de Abril informa:

No âmbito do seu Programa de Preparação para as Competições de Alto Rendimento e para as seleções de Dressage, procura selecionar Médicos Veterinários elegíveis para acompanhar as Seleção Nacionais dos vários escalões nas competições internacionais de maior relevo, incluíndo os Jogos Olímpicos em Tóquio.

Pretende-se que o Médico Veterinário selecionado desempenhe um papel de elevada qualidade e responsabilidade clínica articulando as suas decisões e mantendo boas relações com os restantes membros da equipa de modo garantir o melhor interesse e rendimento dos Atletas.

Requisitos mínimos dos candidatos:

– Ser Médico-Veterinário inscrito na Ordem dos Médicos Veterinários Portugueses, e com atividade profissional há mais de 5 (cinco) anos;

– Ter certificação na FEP/FEI como Treating Vet para poder exercer o cargo de “Team Veterinarian” em competições internacionais.

– Disponibilidade para acompanhar os cavalos das Seleções Nacionais, antes durante e após os eventos.

– Conhecimentos suficientes da língua inglesa.

Requisitos de valorização:

– Conhecimentos comprovados sobre medicina equina desportiva nas suas diversas vertentes,

– Domínio dos Regulamentos FEI com particular enfase para Regulamento Veterinário da FEI.

– Experiência comprovada em acompanhar cavalos (Team Veterinarian) a eventos internacionais, incluindo preparação, transporte, ligação com os oficiais de evento, competição e sua recuperação.

Documentos necessários para a candidatura:

– Currículum vitae completo;

– Carta ou email, dirigido ao Sr. Presidente da FEP, em que manifestem a sua vontade/ disponibilidade, explicitando a sua motivação para integrarem uma lista de potenciais Team Veterinarian.

Prazo para entrega da candidatura: 14 de Maio 2021

Short-list:

Findo o prazo de entrega das candidaturas haverá lugar à selecção de uma “short-list” que poderá integrar até 6 candidatos. Esta selecção será feita pelo Selecionador Nacional com voto de qualidade em caso de empate, o Consultor Técnico Científico da FEP, o Diretor Técnico/Desportivo da FEP, e o Presidente da Comissão Técnica Veterinária da FEP.

Escolha final do candidato:

A escolha final do candidato da short-list para o acompanhamento de cada competição será decidida por votação dos Cavaleiros que integrarem a Seleção Nacional nesse evento e pelo Vice-Presidente da FEP para a Dressage, tendo este último, em caso de empate, voto de qualidade.

Quaisquer esclarecimentos adicionais deverá contactar:

rita.moura@fep.pt

Consulte a Circular AQUI