Felgueiras acolheu a 2ª jornada do Campeonato Nacional de Corridas de Cavalos

Realizou-se no último domingo, na Quinta da Granja, em Felgueiras a 2ª jornada do Campeonato Nacional da Liga Portuguesa de Trote e Galope 2022 inserida no programa da Feira de Maio.

Com um clima favorável à modalidade desportiva, foram disputadas com sucesso e emoção 6 mangas, sendo três de trote atrelado, duas de galope e uma de póneis.

Na primeira manga de trote, a Quadra Star of Moon destacou-se nos 2100m vencendo «Chef de Carel» com o driver Sérgio Coelho. Sérgio Oliveira da equipa Pec Nature foi segundo classificado com «Colt Black». «Alive Madrik» da Quadra Jardins Acúrcio com o driver Acúrcio Peixoto foi terceiro.

Na terceira prova de trote, a Quadra Pec Nature voltou a destacar-se vencendo pelo segundo ano consecutivo nos 2400m com «Vendredi de Loisel» com o driver Sérgio Oliveira.

Já na quarta manga de galope na distância de 1800m, assistiu-se a uma óptima vitória de «Na Rua» da Quadra Espectáculo montado pelo jockey Renato Pereira.

O campeonato prossegue já no próximo fim de semana, com a 3ª jornada a ter lugar no Hipódromo Municipal da Maia.

De referir que depois de dois anos com condicionalismos nas corridas devido à pandemia, este está a ser um ano recheado de acontecimentos para a modalidade, estando já marcadas 16 corridas.

Confira os resultados AQUI