Festival do Cavalo Lusitano do Oeste (VÍDEO)

Nos dias 4, 5 e 6 de Maio, o Parque D. Carlos I, nas Caldas da Rainha, recebe o VII Festival do Cavalo Lusitano do Oeste.

Este evento, que é organizado pela Associação dos Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano do Oeste, em parceria com a Câmara Municipal, decorre no Parque D. Carlos agregando as provas do calendário nacional da Federação Equestre Portuguesa levando a organização a contar com mais de 100 mil visitantes. Estes vão assistir a este importante festival equestre que trará a público provas de Saltos de Obstáculos, Dressage, concurso de Modelo e Andamentos, Volteio e dança artística, bem como irá permitir a todos os presentes um contacto com cavalos, ovelhas e outros animais – um cenário que contrasta entre o ambiente urbano e a ruralidade lusitana tão apreciada pelo povo português.

Tudo isto num jardim no centro da cidade, de fácil acesso e com entrada no recinto gratuita.

Spot do Oeste Lusitano gravado na Mata Rainha D. Leonor

Na noite do dia 22 de Março foram realizadas na Mata Rainha D. Leonor, nas Caldas da Rainha, as filmagens do novo spot Oeste Lusitano para televisão. O realizador, Miguel Costa, contou com várias dezenas de figurantes e colaboradores, que assim deram a sua contribuição para promover a cidade e o evento dedicado ao cavalo lusitano.