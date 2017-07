“Chanel Nº5” eleita Campeã dos Campeões em Ponte de Lima 9 Julho, 2017 7:44

A égua afilhada «Chanel Nº5» (Violino x Orquídea por Trinco) do criador Quinta da Lagoa e propriedade da Coudelaria Leonardo Franco, foi considerada este sábado (08/07) pelo júri do concurso de Modelo e Andamentos a Égua de Ouro e Campeão de Campeões da Feira do Cavalo de Ponte de Lima 2017. Vale a pena recordar que Chanel Nº5, detentora do título de Reprodutor Recomendado (****) foi eleita Égua de Ouro e Campeão de Campeões na Feira Anual da Trofa e no recente Festival Internacional do Puro Sangue Lusitano que decorreu na Quinta da Marinha em Junho passado.

Nos machos, o campeão foi Ben-Hur da Brôa (Quinteiro da Brôa x Embaixatriz por Universo) de 11 anos, do criador e proprietário Manuel Tavares Veiga montado por Manuel Borba Veiga que recebeu o troféu Paulo Barreiros Mota.

A Coudelaria Leonardo Franco recebeu o prémio Melhor Criador e João Miguel Vinagre foi considerado, o Melhor Apresentador.

RESULTADOS

CONCURSO MODELO E ANDAMENTOS

Sábado – 08 de Julho

FÊMEAS

Poldras – 1 Ano

1º Ouro – Memória – Coudelaria Leonardo Franco – O Criador

2º Ouro – Micas da Lezírias – Companhia das Lezírias O Criador

3º Ouro – Menta – Criador D’Atela Lusitanos D’Atela – Proprietário Francisco Bessa de Carvalho

Poldras – 2 Anos

1º Ouro – Lusa – Coudelaria Leonardo Franco O Criador

2º Prata – Lua – Rui Lima O Criador

Poldras – 3 Anos

1º Prata – J’ Adore – Criador Coudelaria Leonardo Franco – Proprietário Manuela Bettina Buettcher

Éguas montadas

1º Ouro – Chanel nº 5 – Criador Quinta da Lagoa -Proprietário Coudelaria Leonardo Franco

2º Ouro – Hasa das Lezírias Companhia das Lezírias – O Criador

3º Ouro – Guapa D’Atela Lusitanos D’Atela – Francisco Bessa de Carvalho

4º Prata – Impar das Lezírias – Companhia das Lezírias O Criador

MACHOS

Poldros – 1 Ano

1º Ouro – Miura do Cais – Casa Agricola Irlanda Saraiva – O Criador

2º Ouro – Maestro das Lezírias – Companhia das Lezírias – O Criador

3º Prata – Medronho de Toula – Sara Campos – Coudelaria Marquês da Graciosa

Poldros – 2 Anos

1º Ouro – Larapio – Soc. Agricola Monte Barrão – O Criador

2º Prata – Luzo – Coudelaria Leonardo Franco – O Criador

3º Prata – Liberal da Lagoalva – Soc. Agricola da Qta da Lagoalva de Cima – O Criador

Poldros – 3 Anos

1º Ouro – Justo – Criador Coudelaria Vila Viçosa – Proprietária Dra. Michaela Kleba

2º Ouro – Jogador – Criador Manuel Joaquim da Costa Rodrigues – Proprietário Fernando Conceição Leal

3º Prata – Jota – Coudelaria Vila Viçosa – Dra. Michaela Kleba

Cavalos 4 Anos

1º Prata – Ibérico II – Criador Manuel Francisco Moura Tavares, Herd – Proprietário Coudelaria Casal dos Rios

2º Prata – Ioane D’ Além – Coudelaria Luis Almeida – O Criador

Cavalos de 5 Anos ou mais

1º Ouro – Ben-Hur da Broa – Manuel Tavares Veiga – O Criador

