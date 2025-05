Feira Rural de Arruda dos Vinhos: Três Dias de Tradição a 30 Minutos de Lisboa

Nos dias 2, 3 e 4 de maio o Município de Arruda dos Vinhos traz para a rua uma mostra do mundo rural, com a realização da Feira Rural que terá lugar na Academia de Dressage Portugal.

O Município de Arruda dos Vinhos convida-o a mergulhar na autenticidade do mundo rural com a Feira Rural 2024, um evento que celebra a cultura, os sabores e as tradições do campo — tudo isto a apenas 30 minutos de Lisboa.

Arruda dos Vinhos, situada na confluência entre o Ribatejo, o Oeste e a região saloia, mantém viva a sua identidade rural, com forte presença da cultura vitivinícola, tauromáquica e equestre. Para valorizar esta herança, a Feira Rural oferece um fim de semana repleto de animação, espetáculos e atividades para toda a família.

🌟 Destaques do Evento:

Espetáculos e galas equestres

Sevilhanas, folclore e música ao vivo

Falcoaria, demonstrações caninas e batismos a cavalo

Provas de vinhos, gastronomia e artesanato

Concertos com Berg (3 maio, 22h) e Fado Marialva (4 maio, 21h)

Exposição de máquinas agrícolas e muito mais!

Programação Geral:

📌 Sexta-feira, 2 de maio

16h00 – Abertura oficial com campinos e cabresto

18h00 – Bênção dos animais + Entronização da Confraria Equestre

20h00 – Gala Equestre da Quinta da Boa Vista

22h00 – Espetáculo musical e equestre com Miguel da Fonseca

23h00 – Concerto com “Sin Rumbo”

📌 Sábado, 3 de maio

10h00 – Abertura com diversas demonstrações e workshops

15h00 – Demonstração canina de obediência e agility

19h30 – Espetáculo de Dressage

22h00 – Concerto com Berg

23h00 – Concerto com “Mala Conexión”

📌 Domingo, 4 de maio

11h00 – Prova de obstáculos e treino de forcados

15h00 – Vacada e tauromaquia com Mariana Avó

17h00 – Rancho Folclórico Podas e Vindimas

21h00 – Concerto com Fado Marialva

Programa completo AQUI

Entrada livre!

Academia de Dressage Portugal:

https://maps.app.goo.gl/27CFo5TZRJTcdLkR9