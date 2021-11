Feira Nacional do Cavalo está de volta à Golegã (VÍDEO) 7 Novembro, 2021 20:57

Após um ano de interregno devido à pandemia, a tradição regressou à capital do cavalo e as ruas voltaram a encher-se com milhares de visitantes naquele que é o mais importante evento deste concelho ribatejano.

Começou nesta sexta-feira, 5 de Novembro, a XLV Feira Nacional do Cavalo e XXII Feira Internacional do Cavalo Lusitano, um evento que reúne entusiastas do mundo equestre onde se exalta as qualidades do cavalo Lusitano, a nossa cultura e os nossos costumes até dia 14.

Entre sexta-feira (5) e domingo (7) sob um sol radioso, disputaram-se as várias provas equestres: Concurso da Saltos Especial, Concurso de Atrelagem Nacional (CAN2*), Taça de Portugal de Equitação de Trabalho, os Concursos de Endurance, a Taça de Portugal e Copa da Europa de TREC e o Open de Tennis.

Os resultados ficaram assim ordenados:

Concurso de Saltos Especial AQUI

Concurso de Atrelagem (CAN2*) AQUI

Taça de Portugal de Equitação de Trabalho AQUI

Resistência Equestre AQUI