Feira Nacional do Cavalo entrega candidatura a Património Cultural Imaterial

A Feira Nacional do Cavalo (FNC) deu esta quarta-feira (24) um passo importante ao submeter oficialmente a sua candidatura ao Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial (INPCI). O objetivo é obter o reconhecimento do valor histórico, social e cultural de um evento que há várias décadas constitui um marco na identidade da Golegã e de Portugal.

O dossier foi entregue pessoalmente pelo Presidente da Câmara Municipal da Golegã e também Presidente da Feira Nacional do Cavalo, António Camilo, à responsável pela Divisão de Cadastro, Inventário e Classificação do Património Cultural, Dra. Antónia Amaral. A ocasião contou ainda com a presença da Vice-Presidente do Património Cultural, Dra. Ana Catarina Sousa.

A preparação da candidatura esteve a cargo de uma equipa técnica formada pela Dra. Carla Queiroz, pelo Dr. João Costa Ferreira e pelo Eng. José de Castro Canelas, em articulação com a direção da FNC. O processo contou igualmente com o apoio dos Serviços de Cultura e Turismo da Câmara Municipal da Golegã, reforçando a colaboração entre a autarquia e a organização da feira.

Com este avanço, a Feira Nacional do Cavalo procura a consagração oficial como Património Cultural Imaterial, destacando não só a tradição equestre que representa, mas também o seu papel na preservação e valorização da cultura e da identidade regional.