Feira Nacional do Cavalo 2025: Tradição e Excelência Equestre na Golegã

A Golegã, conhecida como a “Capital do Cavalo”, prepara-se para acolher mais uma edição da Feira Nacional do Cavalo (FNC), o mais prestigiado evento dedicado ao mundo equestre em Portugal. De 7 a 16 de novembro de 2025, a vila volta a ser o ponto de encontro de milhares de visitantes, nacionais e estrangeiros, num ambiente que celebra a tradição, a cultura e a paixão pelos cavalos.

Nesta edição, a feira integra também a XLVIV Feira Nacional do Cavalo, a XXVI Feira Internacional do Cavalo e a emblemática Feira de São Martinho, cuja origem remonta a 1571. Ao longo de dez dias, o público poderá assistir a competições equestres, demonstrações de diferentes raças, exposições temáticas e uma programação cultural variada, que valoriza a identidade equestre portuguesa.

Mais do que um evento desportivo, a FNC é também uma celebração da gastronomia, do artesanato e da hospitalidade da Golegã, transformando-se num espaço de encontro entre tradição, cultura e turismo.

Em 2025, a feira ganha um significado especial com o reconhecimento da Arte Equestre Portuguesa como Património Imaterial da Humanidade pela UNESCO e com a candidatura da própria Feira Nacional do Cavalo a esse prestigiado título. Estes marcos reforçam o papel da FNC como símbolo da cultura portuguesa e referência internacional no mundo equestre.

PROGRAMA