Feira Nacional do Cavalo 2019: «Luar da Caniceira» o Lusitano Campeão dos Campeões 2019 10 Novembro, 2019 7:27

O poldro Lusitano de 4 anos «Luar da Caniceira» (Escorial x Vinheta por Nuxeque), do criador e proprietário Herdade da Caniceira, montado por Gilberto Filipe Silva, foi o grande vencedor do LX Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela da Feira Nacional do Cavalo e XXI Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela da Feira Internacional do Cavalo Lusitano da Golegã. O troféu foi entregue pela Ministra da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque.

No final da cerimónia, que decorreu este sábado debaixo de chuva, foi prestada uma homenagem ao Presidente de Honra do LX Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela FNC e XXI Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela da Feira Internacional do Cavalo Lusitano, Manuel Cidade Moura.

A Associação do Cavalo de Raça Luso-Árabe distinguiu os criadores e os cavalos de Raça Luso-Árabe, que mais se destacaram no ano de 2019.

– «Omã», da coudelaria de Tiago Fragata

– «Nirvana» da coudelaria de Carlos Adame Ameixas

– «Hermoso dos Cedros», propriedade do cavaleiro João Bretes

– «Ginja do Arneiro» do cavaleiro André Justiniano

– «Heroína» criação de Maria Lopes Aleixo

– «Imperador» criação do cavaleiro João Machacaz

– «Iara» do cavaleiro José AlbertoTeixeira

– «Jackpot» da criação Herdeiros José Henriques da Silva e propriedade do cavaleiro Filipe Gonçalves

– «H-Quiebro» da criação Coudelaria Inácio Ramos e propriedade do cavaleiro Rui Fernandes

H-Quiebro e Jackpot foram distinguidos como os melhores cavalos Luso-Árabes de toureio. H-Quiebro foi vencedor na categoria de Funcionalidade, sendo que o cavalo Jackpot, foi considerado o melhor cavalo Luso-Árabe de toureio em 2019.

O presidente da Câmara Municipal da Golegã e da FNC, José Veiga Maltez, também foi agraciado pelo apoio incondicional que tem dado à Associação do Cavalo de Raça-Luso Árabe.

O programa prosseguiu com a entrega de prémios pela Feira Nacional do Cavalo a todos os campeões nacionais nas várias disciplinas equestres.



A Feira Nacional do Cavalo e a Feira Internacional do Cavalo Lusitano, integradas na Feira de S. Martinho, iniciaram-se no passado dia 01 e decorrem até segunda-feira, dia de S. Martinho.

Programa de domingo 10 de Novembro

CAMPO DE TÉNIS

09h00→ Torneio de Veteranos FNC

HIPPOS GOLEGÃ / CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE DESPORTOS EQUESTRES

14h00→ Taça de Portugal de Horseball (Sub 16 e Sénior) – 3º e 4º Classificados

ARNEIRO DA FEIRA

10h30→ Final do Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho – Prova de Velocidade

Podium dos Campeões Nacionais de Equitação de Trabalho

16h30→ Final da Taça de Portugal de Horseball (Sub 16 e Sénior)