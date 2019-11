Feira Nacional do Cavalo 2019: Dia dedicado ao Cavalo Lusitano e aos Criadores 8 Novembro, 2019 8:12

O bom tempo que se fez sentir esta quinta-feira na Capital do Cavalo, foi um excelente aliado do LX Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela FNC e XXI Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela da Feira Internacional do Cavalo Lusitano. Os 57 animais presentes a concurso foram observados atentamente pelo júri tendo sido atribuída na Classe de poldros de 3 anos, a medalha de Ouro ao poldro «Moêt das Lezírias» (Escorial x Hasa das Lezírias por Safado), do criador e propriedade da Companhia das Lezírias, e as medalhas de prata «Marialva da Brôa» (Manuel Tavares da Veiga) e a «Manolete» (criador e proprietário José Francisco Figueira Lampreia).

Nos poldros de 4 anos, a medalha de Ouro foi para «Luar da Caniceira» (criador e proprietário Herdade da Caniceira) e «Libré da Brôa» (criador e proprietário Manuel Tavares da Veiga) e a Prata para «Levante da Brôa». Nos poldros de 5 anos foram atribuídas medalhas de Ouro a «Husseim V.O.», (criador e proprietário José Victor Oliva Jr), «Embaixador da Brôa» (criador e proprietário Manuel Tavares da Veiga) e a «Gitano» (criador Arsénio Raposo Cordeiro) e propriedade de Tiago Galrão.

O Campeão de Campeões da Raça Lusitana será conhecido na tarde de sábado, às 15 horas e será disputado entre “Moêt das Lezírias”, “Luar da Caniceira” e “Husseim V.O.”.

Ao final da tarde foi prestada homenagem ao cavaleiro tauromáquico Joaquim Manuel Carvalho Tenório, conhecido como Joaquim Bastinhas, que foi relembrado pela Feira Nacional do Cavalo. Vivia o São Martinho da mesma maneira como interpretava o toureio a cavalo. Uma centena de cavaleiros, sobretudo das lides taurinas, entre eles Ana Batista, Gilberto Filipe ou Joaquim Brito Paes, alinharam no picadeiro central do Largo do Arneiro, a que se juntaram os seus filhos Marcos e Ivan Tenório e muitos amigos numa sentida homenagem.

Recorde-se que Joaquim Bastinhas faleceu em Janeiro deste ano.

O programa encerrou com o sempre apreciado espectáculo do Centro Equestre da Lezíria Grande.

Programa de sexta-feira 8 de Novembro

ARNEIRO DA FEIRA

8 DE NOVEMBRO SEXTA-FEIRA

10h00→ Final do Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho – Prova de Ensino

22h00→ “Ibéria” – Apresentação Equestre, comemorativa da assinatura do Protocolo de

Cooperação entre a Feira Nacional do Cavalo e a Feira Equestre de Badajoz e o Município

da Golegã e o Ayuntamento de Almonte com a presença especial da Reprise da Guarda

Nacional Republicana

HIPPOS GOLEGÃ / CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE DESPORTOS EQUESTRES

15h00→ Final do Campeonato Combinado de Maratona – 1ª Mão

