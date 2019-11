Feira do Cavalo de Ponte Lima nas Jornadas Equestres Transfronteiriças de Almeida (VÍDEO) 4 Novembro, 2019 17:45

O Município de Ponte de Lima apresentou o evento Feira do Cavalo nas Jornadas Equestres Transfronteiriças de Almeida e Ciudad Rodrigo, que decorreram na passada semana, nos dias 24 e 25 em Almeida.

O programa incluía apresentação das temáticas “Turismo Equestre – Uma aposta transfronteiriça na valorização de territórios de baixa densidade” e “Feiras Nacionais e Internacionais – Impacto Económico Directo e Indirecto nos Territórios”.

Neste âmbito abordaram-se os impactos de feiras nacionais e internacionais nos territórios, a utilização do cavalo para fins terapêuticos, o cavalo como elemento cultural dos dois países na zona raiana, e as dificuldades e oportunidades dos criadores de pura raça na região.

O Município de Ponte de Lima tem apostado estrategicamente no cavalo como fator de dinamização e promoção económica de uma forma direta e objetiva, trazendo até Ponte de Lima milhares de pessoas de todo o país e de vários países do mundo, à Feira do Cavalo de Ponte e aos restantes eventos equestres.

A Feira do Cavalo de Lima foi apresentada como um caso de estudo nacional pelo retorno direto e indireto para a economia local, a par da visibilidade internacional que projeta a Vila Mais Antiga de Portugal, como um Destino Equestre Internacional.

Estas Jornadas foram promovidas pelo Município de Almeida em colaboração com o Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo – Espanha, e com o apoio e patrocínio da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) e da Junta de Castilla y León.