Feira do Cavalo de Ponte de Lima começa esta quinta-feira 2 Julho, 2019 18:48

Ponte de Lima volta a ser palco da Feira do Cavalo, de 4 a 7 de Julho de 2019.

O evento com forte predominância desportiva, promove nesta 13ª edição o Campeonato da Europa de Equitação de Trabalho de Juniores e de Young Riders.

Decorrem em simultâneo a Taça de Portugal de Dressage/CDE, sendo de destacar ainda as Olimpíadas de Equitação Adaptada, que se realizam entre quarta e quinta feira, respectivamente nos dias 3 e 4 de Julho, com a participação de 90 atletas.

A visita oficial ao evento está agendada para as 17h30 do dia 4 de Julho. A gala da tradição marca a primeira noite da Feira do Cavalo, num espectáculo único e multicultural.

A Feira do Cavalo de Ponte de Lima é um evento de referência internacional, recebendo milhares de visitantes, com uma percentagem bastante significativa proveniente da Galiza.

Premiada pelo Turismo de Portugal como um dos eventos de referência nacional, e reconhecida pela Associação Nacional de Turismo Equestre com a marca “Turismo Equestre Portugal”, a Feira do Cavalo de Ponte de Lima é um exemplo pelo nível de qualidade, do rigor das provas e dos concursos que apresenta, assumindo um forte carácter desportivo, e contando também, em paralelo, com uma área comercial com produtos equestres, e com uma zona de street food com produtos típicos e regionais.

O evento que anualmente faz rumar a Ponte de Lima mais de 100 mil visitantes, é organizado pelo Município de Ponte de Lima em parceria com a Associação Concelhia das Feiras Novas, o Centro Equestre Vale do Lima, a AEPL- Associação Empresarial de Ponte de Lima, e o IPVC – Instituto Politécnico de Viana do Castelo | Escola Superior Agrária, sendo de entrada gratuita aos espectadores.

