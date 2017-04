Feira do Cavalo de Ponte de Lima – 6 a 9 de Julho 20 Abril, 2017 12:39

Mais um ano, e caminhamos a passos largos para mais uma edição da Feira do Cavalo de Ponte Lima, que este ano decorre de 6 a 9 de julho.

Muito do sucesso da Feira do Cavalo está assente no empenho de todos que nela participam e colaboram. O evento pretende, constituir um fator de dinamização do sector equestre, para isso são necessários a presença e o empenho de todos os que, verdadeiramente podem contribuir para a sua afirmação e crescimento.

A Feira do Cavalo de Ponte de Lima é um evento que cada vez mais prestigia o desporto equestre e o cavalo Puro-sangue Lusitano. A APSL (Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro-sangue Lusitano) é para nós um importante parceiro que desde o inicio ajudou ao posicionamento de qualidade do evento e da raça.

Ao longo destes anos, Ponte de Lima já realizou mais de 50 eventos equestres, nacionais e internacionais e conta ainda com uma distinção de mérito do Turismo de Portugal.

À semelhante da edição anterior mantêm-se a atribuição do prémio monetário aos três criadores com mais animais a concurso.

Mais informamos que os resultados obtidos na Feira do Cavalo de Ponte de Lima – Concurso de Modelo e Andamentos, passam a integrar o Regulamento do Livro Genealógico da Raça Lusitana.

