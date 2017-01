Feira do Cavalo de Ponte de Lima 2017 5 Janeiro, 2017 17:58

Ponte de Lima é um dos destinos mais procurados da região Norte do país, sendo que esta popularidade se deve às dinâmicas de um conjunto de eventos de qualidade que o Município promove e que atraem o público ao longo do ano.

Considerando a importância de manter esta atratividade turística como estratégia de promoção e desenvolvimento equilibrado dos eventos que Ponte de Lima dinamiza, a XI edição da Feira do Cavalo realiza-se, excecionalmente em 2017, uma semana após a data habitual, ou seja de 6 a 9 de julho.

Premiada pelo Turismo de Portugal como um dos eventos de referência nacional, a Feira do Cavalo de Ponte de Lima é um exemplo pelo nível de qualidade, do rigor das provas e dos concursos que apresenta. Cavaleiros prestigiados e competidores de top nacional, com currículo invejável, mostram a sua arte e os seus belíssimos cavalos lusitanos neste certame, apreciado como um dos maiores do género realizado em Portugal.

Reconhecida pela Associação Nacional de Turismo Equestre com a marca “Turismo Equestre Portugal”, distinção que lhe confere certificado de reconhecida qualidade na promoção e divulgação do turismo equestre, a Feira do Cavalo de Ponte de Lima capta um segmento de mercado que se afirma dentro e fora do país, estimulando a competitividade dos seus agentes.

Desta forma, ambiciona-se criar uma imagem de forte identidade e atractividade que promova o aumento do número de turistas e visitantes à região, contribuindo para o desenvolvimento das atividades económicas, neste caso em particular do comércio, restauração, hotelaria e empresas de animação turística, entre outros.

