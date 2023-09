Feira do Cavalo da Golegã já tem pré-programa

A Feira Nacional do Cavalo e o Município da Golegã lançaram o Pré-Programa da FNC 2023, que conta com várias novidades ao nível da programação equestre. Este ano, para além das habituais competições equestres nas mais diversas disciplinas, o evento irá acolher um espetáculo conjunto da Escola Portuguesa de Arte Equestre e da Escuela de Cordoba.

É também novidade o regresso dos campinos ao maior evento do Alentejo e Ribatejo, com provas de perícia de campinos e com a criação do “Prémio Carreira Campino”, que distinguirá anualmente campinos que se tenham destacado nesta arte e ofício ribatejano.

Presidirá ao Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela a Coudelaria Manuel Tavares Veiga, que será homenageada pela sua importância na criação do Cavalo Lusitano e pelo seu bicentenário.

A cerimónia oficial da FNC decorrerá neste dia com a presença das Entidades oficiais e com mais uma novidade, a ser instituído pela primeira vez o “Prémio Carreira Carlos Relvas”, que irá homenagear anualmente o cavaleiro tauromáquico com mais tempo de alternativa, numa parceria entre a FNC, CMG, Associação Nacional de Toureiros e ProToiro. Este ano, o homenageado será D. Francisco Mascarenhas, que celebra 78 anos de alternativa, sendo convidados todos os cavaleiros tauromáquicos a estar presentes no picadeiro central, nas respetivas montadas durante a cerimónia de homenagem.

Este ano a transmissão streaming do evento, com a cobertura em direto das competições no picadeiro central, HIPPOS – Cento de Alto Rendimento de Desportos Equestre e nas zonas de feira envolventes será mais uma novidade, no sentido de aumentar a qualidade da experiência dos visitantes do evento, ao mesmo tempo que se procurará divulgar para todo o mundo o que se passa nesta Feira secular, única no mundo.

A preocupação com a segurança de pessoas e animais será uma constante, com várias novidades a ser implementadas a este nível. Haverá controlos veterinários aleatórios aos cavalos em circulação, com o objetivo de avaliar as condições físicas dos animais, de forma a evitar que circulem no evento animais desidratados, em estado de exaustão ou com feridas. Serão também efetuados controlos de identidade, no sentido de prevenir fraudes e de garantir que o animal inscrito e coberto com o seguro apresentado, é de facto o animal em circulação.

Todas as regras definidas para o evento estão disponíveis no site da feira, onde poderá ser consultado o regulamento.

O pré-programa poderá ser consultado aqui.