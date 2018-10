Feira de Todos os Santos 2018 : Poule de Ensino no Cartaxo 10 Outubro, 2018 18:44

Dos espectáculos equestres, às largadas de touros, passando pelo artesanato, pela gastronomia e vinhos de excelência, até à música e às luzes dos carroceis, tudo convida a descobrir a renovada Feira de Todos os Santos.

Por ocasião do dia 1 de Novembro, a cidade do Cartaxo recebe a Feira de Todos os Santos – uma das mais antigas feiras tradicionais do país. Este ano, a Feira de Todos os Santos vai decorrer de 31 de Outubro a 4 de Novembro, no Pavilhão Municipal de Exposições e no Campo da Feira.

Integrado no programa das festas, realiza-se a 1ª Poule de Ensino no dia 3 de Novembro, num picadeiro interior de 60m x 20m com provas P3; E3; M3; C3; SG; GP e provas de cavalos novos.

Ficha de Inscrição AQUI

Programa