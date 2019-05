Feira de Magos de 9 a 12 de Maio – Salvaterra de Magos 1 Maio, 2019 18:40

Exposições, atividades económicas, artesanato, carrosséis, máquinas agrícolas, equitação e concertos são ingredientes da Feira de Magos 2019 que decorre de 9 a 12 de maio em Salvaterra de Magos, dinamizada pela Câmara Municipal.

Assumindo-se como um ícone da identidade concelhia, o certame vai contar com concertos com Tara Perdida, Piruka, João Pedro Pais e Luís Represas.

Na Tenda Multiusos e no exterior estarão representadas empresas do Concelho ligadas ao setor agrícola, mas também artesãos e produtores locais. Não faltarão também os habituais divertimentos de feira, entre eles os carrosséis.

A Feira arranca no dia 9 de maio (quinta-feira), pelas 20h, estando o primeiro concerto, com os Tara Perdida, agendado para as 22h, na Tenda Multiusos.

No dia 10 de maio (sexta-feira), será inaugurada, pelas 21h, a exposição “Profissões d’Antigamente … a ceifeira e a mondadeira”, na Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos, e uma hora depois sobe ao palco da tenda multiusos o artista Piruka. Para a meia-noite está agendada uma vacada.

O dia 11 de maio (sábado) começa com o Concurso de Desenho e Pintura ao ar livre “Pintar Salvaterra”, nas ruas de Salvaterra de Magos (9h), com uma prova de Ensino de Equitação de Trabalho, no Picadeiro Municipal (que se estende pela tarde) e com a Bênção dos cavaleiros e cavalos que vão participar na Romaria a Cavalo a Nossa Senhora da Conceição, na Capela da Misericórdia (10h). À tarde, será inaugurada a exposição “João Aleluia: um Homem da Festa Brava. Homenagem Póstuma”, no Edifício do Cais da Vala (15h30) e à noite (22h), destaque para o Concerto com João Pedro Pais, na tenda multiusos e para a vacada, no recinto exterior da Feira (00h00). No auditório da Capela Real, terá lugar a Festa da Juventude com Ninja Kore, organizada pela Comissão de Festas de Salvaterra de Magos.

Para 12 de maio (domingo) está agendada uma Prova de Maneabilidade (9h) e uma Prova de Velocidade de Equitação de Trabalho (14h), no Picadeiro Municipal, ambas a contar para a III Jornada do Campeonato Regional Centro da modalidade. Pelas 15h, a Galeria de Exposições da Falcoaria Real irá receber a inauguração da exposição fotográfica “Salvaterra de Magos pela lente de Joaquim da Silva Correia” e para as 17h, está agendada a 4ª Corrida dos Agricultores de Tomate do Ribatejo, na Praça de Toiros de Salvaterra de Magos, com homenagem póstuma a D. Maria Teresa Ramalho (Tareka). O Concerto com Luís Represas, pelas 22h, e uma sessão de fogo-de-artifício, pelas 23h, irão encerrar da melhor forma a edição 2019 da Feira de Magos.