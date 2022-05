Feira de Magos de 5 a 8 de maio em Salvaterra de Magos

A Feira de Magos vai decorrer de 5 a 8 de maio em Salvaterra de Magos.

O certame, organizado pela Câmara Municipal, tem entradas livres e vai contar com concertos de David Carreira, Áurea, Syro e Lon3r Johny, com a presença de artesãos, produtores locais e regionais e de empresas do concelho ligadas ao setor agrícola e também com atividades equestres e taurinas.

Não faltarão os habituais divertimentos de feira, entre eles os carrosséis. Ao mesmo tempo, em diferentes espaços municipais, poderão ser visitadas várias exposições.

A abertura da Feira (20h) terá lugar no dia 5 de maio (quinta-feira), quando irá decorrer o primeiro concerto na tenda multiusos, pelas 22h, com Lon3r Johny.

Para dia 6 de maio (sexta-feira) está marcado concerto com David Carreira (22h) na tenda multiusos e uma vacada (00h), no recinto da feira.

A 7 de maio (sábado), destaque para a realização da Romaria a Cavalo a Nossa Senhora da Conceição, pelas 11h. Antes (10h), há bênção dos cavaleiros e cavalos que vão participar na Romaria, na Capela da Misericórdia, com apontamento musical de Ricardo Neiva. No Picadeiro Municipal, irão decorrer ao longo do dia, Provas de Ensino de Equitação de Trabalho, a contar para o Campeonato Regional Centro.

Para as 17h está agendada a inauguração da exposição “Maio de 68”, no Mercado de Cultura de Marinhais, apresentando documentos relativos ao Maio de 68 do Arquivo Ephemera e contando com a presença do Dr. José Pacheco Pereira.

À noite (22h), sobe ao palco da tenda multiusos a cantora Áurea. Para as 00h está agendada uma vacada.

Já no dia 8 de maio (domingo) irão decorrer Provas de Maneabilidade de Equitação de Trabalho (9h) e de Velocidade (14h). A Falcoaria Real recebe um Curso de Iniciação à Falcoaria (9h30), numa organização da Associação Portuguesa de Falcoaria.

Para as 17h está marcada, na Praça de Toiros de Salvaterra de Magos, a 6ª Corrida dos Agricultores de Tomate do Ribatejo e à noite, 22h, a tenda multiusos recebe o concerto de Syro.

No encerramento, agendado para as 23h, haverá fogo de artifício no Cais da Vala Real.

Exposições:

– “Cassiano Gameiro, uma vida de dedicação e serviço a Salvaterra” – Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos

– “Salvaterra de Magos em meados do século XX – Exposição fotográfica de Alexandre Varanda da Cunha” – Galeria de Exposições da Falcoaria Real

– “Maio de 68”, Documentos relativos ao Maio de 68 do Arquivo Ephemera – Mercado de Cultura de Marinhais

– Retrospetiva Fotográfica “Glória do Ribatejo – Passado e Presente” – Espaço Jackson, Glória do Ribatejo

Destaque ainda para a realização, no dia 14 de maio (10h), da 5ª edição da Exposição Especializada de Raças Portuguesas, da 3ª Exposição Especializada de Cães de Caça, da 3ª Exposição Especializada de Cães de Condução e Proteção de Rebanhos e da 12ª Monografia do Barbado da Terceira. A iniciativa decorre no Cais da Vala Real, em Salvaterra de Magos, numa organização da Câmara Municipal em parceria com o Clube Português de Canicultura.