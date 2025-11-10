Feira da Golegã 2025: Mau tempo não afastou a multidão

Após um primeiro dia de feira cinzento e chuvoso, parece que vem aí o Verão de São Martinho. Ao longo do dia, de sexta-feira (07 Nov) um mar de gente deu cor e animação ao Largo do Arneiro, para apreciar cavalos, atrelagens e todo o ambiente único que só a Golegã sabe oferecer. Este ano, o certame é candidato a Património Cultural Imaterial da UNESCO, reforçando o seu prestígio e tradição secular.

O programa começou cedo na sexta-feira, com o Concurso Nacional Especial de Saltos de Obstáculos, no Hippos, que contou com a participação de 140 conjuntos. Seguiu-se a prova de ensino do Campeonato Nacional de Atrelagem 2*, que reuniu nove participantes e apresentou um excelente nível técnico.

No Arneiro, decorreu ainda a prova de ensino da Taça de Portugal de Equitação de Trabalho, que reuniu 44 conjuntos e atraiu muitos curiosos e entusiastas da modalidade. Mais uma vez Gilberto Filipe venceu nos escalões Debutantes, Consagrados e Masters com os cavalos Liopele, Morante e Luar da Caniceira. O Campeonato Nacional está marcado para o último fim de semana, dias 15 e 16 de novembro, com provas às 11 horas de sábado e às 9 horas e 14h30 de domingo.

Durante a tarde, foi inaugurada a exposição “Manuel dos Santos e o São Martinho”, uma homenagem a uma das figuras marcantes da cultura equestre portuguesa. Já à noite, pelas 21h30, o público encheu o recinto para assistir ao espetáculo equestre da Charanga e Reprise da Guarda Nacional Republicana, num momento de elegância e tradição.

No sábado à noite, centenas de pessoas assistiram à aguardada prova das Seis Barras – VII Troféu Pedro Faria, que proporcionou grandes emoções. O vencedor foi Gonçalo Silva, montando Coup d’Amour de Goedereede Z, após um impressionante quarto desempate em que a barra subiu aos 1,75 metros, superados sem faltas.

Já no domingo, o Grande Prémio encerrou o fim de semana em grande estilo, com António Matos Almeida a vencer montando Old Boy Sj. Hugo Tavares, com Nelleke H, ficou em segundo lugar, enquanto o espanhol Alberto Alonso, com Casado de Vald, completou o pódio.

A Feira Nacional do Cavalo prossegue entre 10 e 16 de novembro, com um programa repleto de eventos que prometem manter o ritmo e a tradição. Entre os destaques está o Concurso de Dressage Especial e o Troféu Monte à Amazonas de Equitação Portuguesa, uma tradição que remonta ao século XIX, mantendo-se como uma homenagem e distinção feminina dentro do mundo equestre. A competição realiza-se no dia 12 de novembro, às 15 horas, sendo antecedida pelo Desfile de Amazonas, no dia de São Martinho (11 de novembro), às 13 horas, no picadeiro principal da feira.

Os concursos nacionais de apresentação de cavalos e poldros de sela e de cavalos lusitanos — símbolo do património equestre nacional — decorrem na quinta-feira, 13 de novembro, a partir das 10 horas, também no picadeiro principal. O dia culmina com a apresentação do Campeão de Campeões da Feira Nacional do Cavalo, às 19 horas, um dos momentos mais aguardados do certame.

A Feira da Golegã celebra tradicionalmente o dia de São Martinho, a 11 de novembro, um dos pontos altos do evento, marcado pelo Cortejo dos Romeiros, que parte às 11h30 da Porta de Fernão Lourenço e chega ao Arneiro da Feira pelas 12h30. O desfile passa pela Igreja Matriz, onde é realizada a Benção dos Cavaleiros, prevista para as 12 horas — um momento de fé, tradição e comunhão entre gerações.

É assim a Feira de São Martinho, onde o cavalo é rei!

