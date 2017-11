Feira da Golegã 2017: Mau tempo não afastou a multidão no sábado 5 Novembro, 2017 8:58

Com a míngua da chuva, a multidão invadiu a Golegã. Depois dum primeiro dia de feira onde as más condições climatéricas se fizeram sentir, parece que vem aí o Verão de São Martinho. Ao longo do dia, um mar de gente para apreciar cavalos e atrelagens foi dando um colorido diferente ao largo do Arneiro. É assim a Feira de São Martinho, onde o cavalo é rei!

O programa começou cedo com o Concurso Nacional Especial de Saltos de Obstáculos, no Hippos, que contou com a participação de 130 conjuntos. Do Arneiro partiram os oito concorrentes para o Concurso de Resistência Equestre. Valter Mendes, em Cientista, venceu nos 41 km, enquanto Túlio Portugal, em Damasco, ganhou nos 80 km.

Ainda no Arneiro decorreu a prova de maneabilidade da Taça de Portugal de Equitação de Trabalho vencendo no escalão Masters Vasco Mira Godinho com Diospira e à noite o Concurso Nacional Especial de Saltos de Obstáculos – Potência (Prova das 6 barras) II Troféu Engº Pedro Faria que foi ganha ex-aequo por Ruben Carvalho (Akan Wetts) e Hugo Carvalho (Estoril 273).

Já na Quinta da Labruja teve lugar a prova de maratona do Concurso de Atrelagem Nacional 2*.

Ainda neste sábado, foi inaugurada a exposição “Carvão Lusitano”, de Rui Valente Perfeito, no Clube do Criador/Picadeiro Lusitanus. Podem ser apreciados 11 trabalhos feitos a partir de fotografias tiradas na coudelaria Manuel Veiga, na Quinta da Broa. Além do puro sangue Lusitano, o artista exibe outra das suas paixões, a bossa nova, onde podemos apreciar retratos de Tom Jobim e Vinicius de Morais.

Programa de 5 de Novembro – Domingo

HIPPOS – GOLEGÃ – CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE DESPORTOS EQUESTRES

09h00 Concurso Nacional Especial de Saltos de Obstáculos

QUINTA DA LABRUJA

09h00 Taça de Portugal de TREC – MA (Medição de Andamentos)

11h00 Taça de Portugal de TREC – PTV (Percurso em terreno variado)

ARNEIRO DA FEIRA

11h30 Concurso de Atrelagem Nacional 2* – Prova de Cones

Entrega de Prémios do CAN 2*

15h00 Taça de Portugal de Equitação de Trabalho – Prova de Velocidade

ANTE

15h00 Inauguração da Academia Nacional de Atrelagem “Madalena Sacadura-Botte Abecassis”

CAMPO DE TÉNIS

09h00 XX Open Golegã FNC | Tennis Open

Resultados – Saltos de Obstáculos

Resultados – Atrelagem

Resultados – Taça de Portugal Eq.Trabalho

Resultados – Raides