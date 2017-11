Feira da Golegã 2017: Aproxima-se o grande fim-de-semana…

A Feira de São Martinho caminha para o grande fim-de-semana. A afluência de pessoas vai aumentado, demonstrando que a paixão pelo cavalo lusitano não pára de crescer. Além do português, ouvem-se com frequência outras línguas no Largo da Feira como o castelhano, inglês, francês ou alemão.

Esta quarta-feira começou com a 5ª edição das Jornadas do Grupo de Trabalho de Investigação em Equídeos, subordinadas ao tema “Panorama da Investigação Equina em Portugal”, que decorreram no auditório do Equuspolis. Organizado por docentes e investigadores da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro e da Universidade de Lisboa contou com a participação de 80 inscritos. Coube ao professor Rui Caldeira abrir os trabalhos, salientando que a feira da Golegã é o local indicado para esta iniciativa porque “é cá que estão as pessoas interessadas pelo cavalo e empenhadas em lhes proporcionar melhores condições”.

Por seu lado, o presidente da Câmara Municipal da Golegã e da Feira Nacional do Cavalo, Dr. José Veiga Maltez, agradeceu “este momento didáctico-pedagógico e de debate na Feira Nacional do Cavalo”.

Por outro lado, referiu que FNC também está empenhada em dignificar, ainda mais, o cavalo: “Vamos ser mais exigentes e menos tolerantes para dignificar a feira, como por exemplo na arte de montar e no bem-estar dos equídeos”. Salientou ainda a importância da investigação científica registada na evolução da criação de cavalos. Padrões de crescimento, maneio reprodutivo ou a intoxicação acidental por aloendro, foram alguns dos temas discutidos ao longo do dia.

Ao final da tarde, foi apresentado, no Picadeiro Lusitanus, o livro “As Coudelarias do Lusitano”, com pinturas de José Serrão de Faria e textos de António Marreiros Neto. Esta sessão contou com a presença de Don Álvaro Domecq Romero, presidente de Honra do LVIII Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela da Feira Nacional do Cavalo que decorre amanhã.

Segundo José Veiga Maltez, ninguém melhor que Serrão de Faria consegue pintar “o nosso” cavalo: “É com gosto que continuamos a apoiar as suas publicações”, frisou.

António Marreiros Neto, autor dos textos, explicou que este projecto tem como objectivo publicar um livro por ano. O primeiro, agora editado, aborda as coudelarias do Ribatejo. Segue-se o Alentejo, Extremadura e depois a Europa e a América do Sul.

Seguiu-se a homenagem a Fernando Casquinha, um amante da Golegã e criador do cavalo lusitano, falecido em 2015. Para Veiga Maltez “era um verdadeiro romeiro de São Martinho. Frequentador assíduo da Feira de São Martinho e da Expoégua, deixou grandes amizades por cá. Obrigado pelo que o seu pai fez pela Golegã”, disse agradecendo a Maria Eugénia Casquinha. Terminou dizendo que Fernando Casquinha merecia ter sido homenageado em vida.

Ainda durante esta quarta-feira, decorreu no Hippos, o Concurso de Dressage Nacional (Prova P3, E3, M3, C3 e Intermediária) e a prova de Equitação à Portuguesa – (Nível B e A). À noite, no Arneiro da Feira, realizou-se Troféu Marquês de Marialva – Concurso de Dressage Nacional – Prova livre com música – Nível Intermediária, que foi ganha por Ricardo Moura Tavares com Baluarte da Broa (69,500%). No Grande Prémio Freestyle o triunfo pertenceu a Rodrigo Moura Torres montando Califa II que pontoou 73,208%. Seguiu-se a apresentação das Escolas Profissionais de Gestão Equina.

Programa de 9 DE NOVEMBRO (QUINTA-FEIRA)

ARNEIRO DA FEIRA

LVIII Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela FNC e XIX Concurso Nacional de Apresentação do Cavalo de Sela da Feira Internacional do Cavalo Lusitano

10h00 Poldros de 3 anos, apresentados à mão

14h00 Cavalos de 4 anos, apresentados montados

16h00 Cavalos de 5 anos ou mais, apresentados montados

22h00 Espectáculo Equestre “Gala Equestre de São Martinho”

CAMPUS MISERICÓRDIA XXI

13h00 Recepção aos Provedores da Região pela Santa Casa de Misericórdia da Golegã

ANTE

19h00 Apresentação do Livro “O Cavalo Lusitano – Tradição, Cultura e Património Equestre”, de Bruno Caseirão

CAMPO DE TÉNIS

09h00 XX Open Golegã FNC | Tennis Open

Programa da visita de S.E. a Secretária de Estado do Turismo, Drª Ana Mendes Godinho à Feira de São Martinho – sábado, dia 11 de Novembro

12h15 – Recepção na Praça do Cavalo

12h30 – Partida em carro de cavalos integrada no Cortejo dos Romeiros de São Martinho

12h45 – Visita à Feira

13h00 – Almoço oficial

Fonte: Nuno Matos FNC 2017

